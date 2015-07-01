О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области

В течение января-июля текущего года в органы ДФС от граждан

Черниговщины поступило 160 письменных обращений, из которых: 156 индивидуальных,

1 коллективное от трех граждан и 3 анонимных обращения.

По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 40 обращений, решено

положительно - 106, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 3, на стадии рассмотрения

находится 7 обращений.

По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и

неоднократных обращений не поступало. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых

ответов налогоплательщикам.

В 139 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,

налогов и сборов, 8 обращений касалось деятельности центральных органов

исполнительной власти, 3 обращения по вопросам труда и заработной платы.

Для обеспечения реализации конституционного права на обращение

руководством фискальной службы области проведено 32 личных приема

граждан. На личные приемы обратилось 20 предпринимателей, 5 - пенсионеров,

3 - бывших работники органов ДФС, 3 - работники, 1 безработный.

Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,

единого налога, единого социального взноса, отказа в получении

регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты

налогов.

Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.