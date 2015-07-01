﻿﻿ О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:37
  • Просмотров: 77
О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
В течение января-июля текущего года в органы ДФС от граждан
Черниговщины поступило 160 письменных обращений, из которых: 156 индивидуальных,
1 коллективное от трех граждан и 3 анонимных обращения.
По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 40 обращений, решено
положительно - 106, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 3, на стадии рассмотрения
находится 7 обращений.
По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и
неоднократных обращений не поступало. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых
ответов налогоплательщикам.
В 139 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,
налогов и сборов, 8 обращений касалось деятельности центральных органов
исполнительной власти, 3 обращения по вопросам труда и заработной платы.
Для обеспечения реализации конституционного права на обращение
руководством фискальной службы области проведено 32 личных приема
граждан. На личные приемы обратилось 20 предпринимателей, 5 - пенсионеров,
3 - бывших работники органов ДФС, 3 - работники, 1 безработный.
Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,
единого налога, единого социального взноса, отказа в получении
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты
налогов.
Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

К органаив ДФС области поступило 400 000 обращений о предоставлении админис ...

За январь - май 2017 года до налоговых органов Черниговской области поступило почти 400 тыс.

О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области

На протяжении января-март 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 50

О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области

В течение января-февраля 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 31

Результаты рассмотрения обращений граждан фискальной службой Черниговщины

В течение 2016 году до органов ДФС области от граждан поступило 205 индивидуальных письменных

Налоговая: Актуальные вопросы «горячей линии»

На вопрос, поступавшие в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия»

На Черниговщине при содействии фискальных органов официально оформлены труд ...

В Главном управлении ГФС в Черниговской области сообщили, что в течение января - мая текущего года
﻿
Видео
Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную Проезд в маршрутках в Чернигове подорожает со следующего пон... Ужасное ДТП на трассе Киев-Чернигов: опубликовали видео с ме...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети