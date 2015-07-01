4ернігів.інфо » Стрічка новин » О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
- Вчера, 17:37
- Просмотров: 77
В течение января-июля текущего года в органы ДФС от граждан
Черниговщины поступило 160 письменных обращений, из которых: 156 индивидуальных,
1 коллективное от трех граждан и 3 анонимных обращения.
По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 40 обращений, решено
положительно - 106, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 3, на стадии рассмотрения
находится 7 обращений.
По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и
неоднократных обращений не поступало. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых
ответов налогоплательщикам.
В 139 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,
налогов и сборов, 8 обращений касалось деятельности центральных органов
исполнительной власти, 3 обращения по вопросам труда и заработной платы.
Для обеспечения реализации конституционного права на обращение
руководством фискальной службы области проведено 32 личных приема
граждан. На личные приемы обратилось 20 предпринимателей, 5 - пенсионеров,
3 - бывших работники органов ДФС, 3 - работники, 1 безработный.
Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,
единого налога, единого социального взноса, отказа в получении
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты
налогов.
Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Черниговщины поступило 160 письменных обращений, из которых: 156 индивидуальных,
1 коллективное от трех граждан и 3 анонимных обращения.
По результатам рассмотрения: даны разъяснения на 40 обращений, решено
положительно - 106, не подлежали рассмотрению (анонимные) - 3, на стадии рассмотрения
находится 7 обращений.
По признаку поступления все обращения - первичные. повторных и
неоднократных обращений не поступало. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых
ответов налогоплательщикам.
В 139 обращениях поднимались вопросы контрольно-проверочной работы,
налогов и сборов, 8 обращений касалось деятельности центральных органов
исполнительной власти, 3 обращения по вопросам труда и заработной платы.
Для обеспечения реализации конституционного права на обращение
руководством фискальной службы области проведено 32 личных приема
граждан. На личные приемы обратилось 20 предпринимателей, 5 - пенсионеров,
3 - бывших работники органов ДФС, 3 - работники, 1 безработный.
Во время личных приемов поднимались вопросы платы за землю,
единого налога, единого социального взноса, отказа в получении
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уклонение от уплаты
налогов.
Всем заявителям предоставлены своевременные и квалифицированные ответы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
К органаив ДФС области поступило 400 000 обращений о предоставлении админис ...
За январь - май 2017 года до налоговых органов Черниговской области поступило почти 400 тыс.
О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
На протяжении января-март 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 50
О рассмотрении обращений граждан фискальной службой области
В течение января-февраля 2017 года до органов ДФС Черниговской области от граждан поступило 31
Результаты рассмотрения обращений граждан фискальной службой Черниговщины
В течение 2016 году до органов ДФС области от граждан поступило 205 индивидуальных письменных
Налоговая: Актуальные вопросы «горячей линии»
На вопрос, поступавшие в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия»
На Черниговщине при содействии фискальных органов официально оформлены труд ...
В Главном управлении ГФС в Черниговской области сообщили, что в течение января - мая текущего года
Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную Проезд в маршрутках в Чернигове подорожает со следующего пон... Ужасное ДТП на трассе Киев-Чернигов: опубликовали видео с ме...
Добавить комментарий!