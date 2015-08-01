О предоставлении налогоплательщикам административных, консультативных и информационных услуг

За январь - июль текущего года в органы ДФС в Черниговской области

поступило более 527 тыс. обращений от плательщиков для получения

административных, консультативных и информационных услуг.

Из общего количества административных услуг - 62 процента (327,7 тыс.)

предоставлено через Центры обслуживания плательщиков. По информации отдела

обслуживания плательщиков ГУ ДФС в Черниговской области, наиболее популярной

была услуга выдачи карточки налогоплательщика. Ею воспользовались почти 24 тыс.

человек. На втором месте услуга предоставления выписки из реестра плательщиков единого

налога - 5,4 тыс. услуг.

Также значительное количество было предоставлено следующих услуг: регистрация книги

учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 4,1

тыс., регистрация книг учета расчетных операций - 4,2 тыс., регистрация

плательщика единого налога - 3,1 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли

алкогольными напитками - 1,8 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли

табачными изделиями - 1300.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.