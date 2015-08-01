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О предоставлении налогоплательщикам административных, консультативных и информационных услуг
- Вчера, 18:38
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За январь - июль текущего года в органы ДФС в Черниговской области
поступило более 527 тыс. обращений от плательщиков для получения
административных, консультативных и информационных услуг.
Из общего количества административных услуг - 62 процента (327,7 тыс.)
предоставлено через Центры обслуживания плательщиков. По информации отдела
обслуживания плательщиков ГУ ДФС в Черниговской области, наиболее популярной
была услуга выдачи карточки налогоплательщика. Ею воспользовались почти 24 тыс.
человек. На втором месте услуга предоставления выписки из реестра плательщиков единого
налога - 5,4 тыс. услуг.
Также значительное количество было предоставлено следующих услуг: регистрация книги
учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 4,1
тыс., регистрация книг учета расчетных операций - 4,2 тыс., регистрация
плательщика единого налога - 3,1 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли
алкогольными напитками - 1,8 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли
табачными изделиями - 1300.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
поступило более 527 тыс. обращений от плательщиков для получения
административных, консультативных и информационных услуг.
Из общего количества административных услуг - 62 процента (327,7 тыс.)
предоставлено через Центры обслуживания плательщиков. По информации отдела
обслуживания плательщиков ГУ ДФС в Черниговской области, наиболее популярной
была услуга выдачи карточки налогоплательщика. Ею воспользовались почти 24 тыс.
человек. На втором месте услуга предоставления выписки из реестра плательщиков единого
налога - 5,4 тыс. услуг.
Также значительное количество было предоставлено следующих услуг: регистрация книги
учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 4,1
тыс., регистрация книг учета расчетных операций - 4,2 тыс., регистрация
плательщика единого налога - 3,1 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли
алкогольными напитками - 1,8 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли
табачными изделиями - 1300.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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