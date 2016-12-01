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На Черниговщине СБУ разоблачила на взятке полицейских

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 84
На Черниговщине СБУ разоблачила на взятке полицейскихНа Черниговщине СБУ разоблачила на взятке полицейских
Преступную схему вымогательства взяток работниками полиции уличили в
Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ВБ Нацполиции
под процессуальным руководством прокуратуры.
Группа, в которую входили двое полицейских одного из райотделов области,
бывший сотрудник органов МВД и гражданские лица, наладила механизм
получение неправомерной выгоды от частных предпринимателей, которые нарушали
правила торговли алкоголем.
Злоумышленники привлекали несовершеннолетних к покупке алкогольных напитков,
после чего требовали у владельцев торговых точек деньги за несоставление
административных протоколов.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства преступной
группой у одного из частных предпринимателей 3500 гривен и получения части
суммы. Остаток взятки вымогатели планировали получить через посредника.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса
Украина.
Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия.

Пресс-группа Управления СБ Украины
в Черниговской области
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Источник: 4ernigiv.info

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