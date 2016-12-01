На Черниговщине СБУ разоблачила на взятке полицейских

Преступную схему вымогательства взяток работниками полиции уличили в

Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ВБ Нацполиции

под процессуальным руководством прокуратуры.

Группа, в которую входили двое полицейских одного из райотделов области,

бывший сотрудник органов МВД и гражданские лица, наладила механизм

получение неправомерной выгоды от частных предпринимателей, которые нарушали

правила торговли алкоголем.

Злоумышленники привлекали несовершеннолетних к покупке алкогольных напитков,

после чего требовали у владельцев торговых точек деньги за несоставление

административных протоколов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства преступной

группой у одного из частных предпринимателей 3500 гривен и получения части

суммы. Остаток взятки вымогатели планировали получить через посредника.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса

Украина.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия.



Пресс-группа Управления СБ Украины

в Черниговской области