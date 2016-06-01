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В Чернигове хотели ограбить завод радиоприборов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:44
  • Просмотров: 40
В Чернигове хотели ограбить завод радиоприборовК Черниговского горотдела полиции обратился охранник «Черниговского завода радиоприборов», 1959 года рождения. Мужчина заявил, что на территории «Чезари» задержан неизвестный мужчина, который пытался совершить кражу. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Полиция, которая выехала на место происшествия, задержала 30-летнего жителя областного центра, который хотел украсть с завода почти 70 радиодеталей. По данному факту открыто уголовное производство.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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