4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове хотели ограбить завод радиоприборов
В Чернигове хотели ограбить завод радиоприборов
- Сегодня, 13:44
- Просмотров: 40
К Черниговского горотдела полиции обратился охранник «Черниговского завода радиоприборов», 1959 года рождения. Мужчина заявил, что на территории «Чезари» задержан неизвестный мужчина, который пытался совершить кражу. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Полиция, которая выехала на место происшествия, задержала 30-летнего жителя областного центра, который хотел украсть с завода почти 70 радиодеталей. По данному факту открыто уголовное производство.
Источник: http://cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговец покусился на строительную плитку
К Черниговского горотдела полиции с заявлением обратился 27-летний житель областного центра.
В Чернигове полиция задержала неадекватного мужчину, который сидел на крыше
В службу «102» поступило анонимное сообщение о том, что по адресу улица Музыкальная, на крыше
Суицидальные ужас: в Чернигове повесился еще один человек
К Черниговского горотдела полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Она сообщила,
Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу
К Черниговского горотдела полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил,
Как житель Березны покупал «пикантные» услуги
К Черниговского горотдела полиции обратился житель поселка марте 1987 года. Мужчина заявил, что
Криминальная полиция Черниговского отдела полиции задержала жителя областно ...
13 февраля в дежурную часть Черниговского отдела полиции обратился главный инженер одного из
Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную Проезд в маршрутках в Чернигове подорожает со следующего пон...
Добавить комментарий!