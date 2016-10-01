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В Чернигове маршрутка попала в ДТП

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 39
В Чернигове маршрутка попала в ДТПДорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 8 августа, в половине пятого. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Так, по ул. Кирпоноса столкнулись автомобиль «Фиат» и маршрутное такси. ДТП оказалась незначительной, причиной, скорее всего, стал одностороннее движение улицы. Пострадавших нет. Информацию ЧЕline подтвердил старший инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в г.. Чернигове, майор Виталий Кописткошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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