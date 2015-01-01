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Чернигов не досчитался 37 миллионов налога на землю. Кто главный должник?
- Сегодня, 14:30
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План поступлений в городской бюджет Чернигова в 2017 году от платы за землю был утвержден на уровне 167,4 миллионов гривен. За полгода собрано более половины суммы. Кроме того, еще 37 миллионов «висит» на должниках.
По словам начальника управления земельных ресурсов Василия Дмитренко, налоговый долг по плате за землю составляет 37,1 млн грн.
Крупнейшими должниками являются:
• ПАО «Чернігівбуд» - 6,7 млн грн;
•ЧАО «Інтерліс» - 3,4 млн грн;
• компания «ИнексУкрПаркет» - 2,77 млн грн;
•ПАО «Химтекстильмаш» - 2,71 млнгрн;
• ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтгазгеологія» - 1,84 млн грн;
• ГП «171-й Черниговский ремонтный завод» - 1,78 млн грн.
Чиновник отметил, что многие должники – государственные предприятия и организации. Поэтому в облгосадминистрацию было направлено обращение, чтобы там помогли повлиять на эти юрлица.
Также Василий Дмитренко посетовал, что по «Чернігівбуду» есть положительное судебное решение, но взыскать долг исполнительная служба не спешит
- Вони – банкрути. Податкова виграла суди, зафіксований борг, але податки – на 3-6 місцях по черговості. А управління земельних ресурсів апелювати не може, оскільки ми не були стороною процесу. Наше зверення не приймають, - отметил он.
В то же время чиновник не смог толком ответить ни на один уточняющий вопрос от мэра относительно динамики задолженности и участия в судебных процессах по их взысканию, за что получил от городского головы «двойку» и поручение подготовить доклад по этому вопросу через неделю.
По словам начальника управления земельных ресурсов Василия Дмитренко, налоговый долг по плате за землю составляет 37,1 млн грн.
Крупнейшими должниками являются:
• ПАО «Чернігівбуд» - 6,7 млн грн;
•ЧАО «Інтерліс» - 3,4 млн грн;
• компания «ИнексУкрПаркет» - 2,77 млн грн;
•ПАО «Химтекстильмаш» - 2,71 млнгрн;
• ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтгазгеологія» - 1,84 млн грн;
• ГП «171-й Черниговский ремонтный завод» - 1,78 млн грн.
Чиновник отметил, что многие должники – государственные предприятия и организации. Поэтому в облгосадминистрацию было направлено обращение, чтобы там помогли повлиять на эти юрлица.
Также Василий Дмитренко посетовал, что по «Чернігівбуду» есть положительное судебное решение, но взыскать долг исполнительная служба не спешит
- Вони – банкрути. Податкова виграла суди, зафіксований борг, але податки – на 3-6 місцях по черговості. А управління земельних ресурсів апелювати не може, оскільки ми не були стороною процесу. Наше зверення не приймають, - отметил он.
В то же время чиновник не смог толком ответить ни на один уточняющий вопрос от мэра относительно динамики задолженности и участия в судебных процессах по их взысканию, за что получил от городского головы «двойку» и поручение подготовить доклад по этому вопросу через неделю.
Источник: 0462.ua
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