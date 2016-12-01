﻿﻿ На Черниговщине мать родила и оставила младенца на кладбище » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На Черниговщине мать родила и оставила младенца на кладбище
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На Черниговщине мать родила и оставила младенца на кладбище

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 25
На Черниговщине мать родила и оставила младенца на кладбищеПрилукской местной прокуратурой обжаловано приговор Прилукского горрайсуда, которым в июле текущего года засужена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года мать, которая оставила своего новорожденного ребенка на кладбище в одном из сел Прилукского района (ч. 2 ст. 135 УК Украины ).

В суде прокурором доказано, что в августе 2016 жительница города Прилуки, находясь на кладбище в с. Гай, родила живую, доношенного и жизнеспособную ребенка.

В то же время понимая, что младенец находится в опасном для жизни состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению, женщина не предоставила младенцу необходимой помощи и оставила его на кладбище.

Учитывая степень тяжести и общественной опасности совершенного преступления приговор суда обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания.

Пресс-служба прокуратуры Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

За сбыт марихуаны житель Черниговщины получил 6 лет тюрьмы

Коллегия апелляционного суда области согласилась с приговором районного суда, которым в мае

Сотрудницу черниговского роддома судили за смерть новорожденного

Апелляционным судом области оставлено без удовлетворения апелляционные жалобы обвиняемого, а

Черниговскому педофилу присудили пять лет тюрьмы

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы

Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала девочку из дет ...

В социальной службе предполагают, что женщина испугалась уголовной ответственности В Черниговской

Насильник-педофил из Черниговской области пытался избежать тюрьмы

Обвиненный в растлении несовершеннолетних житель Прилукского района обжаловал приговор суда, но

На Черниговщине осужден вора и насильника

Коллегией судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда области удовлетворена
﻿
Видео
Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную Проезд в маршрутках в Чернигове подорожает со следующего пон...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети