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На Черниговщине мать родила и оставила младенца на кладбище
- Сегодня, 15:32
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Прилукской местной прокуратурой обжаловано приговор Прилукского горрайсуда, которым в июле текущего года засужена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года мать, которая оставила своего новорожденного ребенка на кладбище в одном из сел Прилукского района (ч. 2 ст. 135 УК Украины ).
В суде прокурором доказано, что в августе 2016 жительница города Прилуки, находясь на кладбище в с. Гай, родила живую, доношенного и жизнеспособную ребенка.
В то же время понимая, что младенец находится в опасном для жизни состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению, женщина не предоставила младенцу необходимой помощи и оставила его на кладбище.
Учитывая степень тяжести и общественной опасности совершенного преступления приговор суда обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания.
Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
В суде прокурором доказано, что в августе 2016 жительница города Прилуки, находясь на кладбище в с. Гай, родила живую, доношенного и жизнеспособную ребенка.
В то же время понимая, что младенец находится в опасном для жизни состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению, женщина не предоставила младенцу необходимой помощи и оставила его на кладбище.
Учитывая степень тяжести и общественной опасности совершенного преступления приговор суда обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания.
Пресс-служба прокуратуры Черниговской области
Источник: 0462.ua
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