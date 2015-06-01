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Осенью под Черниговом заработает завод по производству крахмала
- Сегодня, 16:35
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В конце октября ПСП «Вимал», один из ведущих отечественных производителей крахмала, откроет новый завод на окраине Чернигова, за городской чертой. Об этом сообщил сайту propozitsiya.com директор фирмы Сергей Самоненко.
Завод сможет выпускать до 600 тонн крахмала в сутки, а работать на предприятии будет более 50 человек. Запуск нового предприятия существенно расширит возможности фирмы, выпускающей крахмал с 1992 года, поскольку существующие мощности позволяют выпускать лишь 45 тонн в сутки.
Строительство компания ведет силами одного из своих подразделений - «Вимал-Спецбуд». Новый завод будет оснащен оборудованием ведущего европейского производителя - компании Larsen. Как рассказал Сергей Самоненко, предприятие собирается выпускать крахмал, который будет отвечать европейским стандартам, и будет сертифицирован по основным передовыми мировыми системами управления качеством и безопасностью продукции.
Владельцы завода надеются экспортировать значительную часть объемов производства нового предприятия, в частности, в ЕС. Уже сейчас «Вимал» экспортирует крахмал в страны СНГ, Китая, а иногда отправляет продукцию и к тем нашим соседям, которые уже вошли в ЕС.
Сейчас «Вимал» прилагает усилия для формирования сырьевой базы. Второй год продолжается проект по выращиванию по заказу «Вимала» семенного картофеля специальных сортов с высоким содержанием крахмала. Уже выращен определенный объем посадочного материала, который будет использован для выращивания картофеля для поставки на завод.
«Вимал» ищет поставщиков товарных партий сырья с высоким содержанием крахмала в различных областях. Для поощрения картофелеводов «Вимал» разработал специальную тарифную сетку, согласно которой сдатчики картофеля высокого класса (с крахмалистость от 18 до 25%) будут получать 15 копеек за килограмм за каждый процент крахмала.
Таким образом, картофель с содержанием крахмала 18% будут принимать по 2,7 грн/кг, а с содержанием крахмала 25% - по 3,75 грн/кг. Это больше, чем прогнозируемая цена в разгар нынешнего сезона сбора (2 грн/кг).
В переориентации на выращивание картофеля на переработку выход для себя видят все больше крупных картофельных хозяйств. Последние пессимистично оценивают свои возможности конкурировать с огородниками, которые каждую осень и в марте, обваливают цены на рынке. А переработчикам нужны большие партии, причем, как правило, специальных сортов, которые единоличники не выращивают, тем больше в объемах, интересных для завода.
После запуска крахмального завода владельцы планируют расширить ассортимент производства за счет протеина, органического удобрения и других продуктов переработки картофеля. Запуск производства этих продуктов запланирован на 2018-2020 года.
Владелец ПСП «Вимал» Виктор Лазарь мечтает о сети из минимум трех таких заводов в разных регионах страны общей мощностью до 800 тысяч тонн в год крахмала. Тогда предприятие смогло бы войти в число не только отечественных, но и европейских лидеров рынка.
propozitsiya.com
Завод сможет выпускать до 600 тонн крахмала в сутки, а работать на предприятии будет более 50 человек. Запуск нового предприятия существенно расширит возможности фирмы, выпускающей крахмал с 1992 года, поскольку существующие мощности позволяют выпускать лишь 45 тонн в сутки.
Строительство компания ведет силами одного из своих подразделений - «Вимал-Спецбуд». Новый завод будет оснащен оборудованием ведущего европейского производителя - компании Larsen. Как рассказал Сергей Самоненко, предприятие собирается выпускать крахмал, который будет отвечать европейским стандартам, и будет сертифицирован по основным передовыми мировыми системами управления качеством и безопасностью продукции.
Владельцы завода надеются экспортировать значительную часть объемов производства нового предприятия, в частности, в ЕС. Уже сейчас «Вимал» экспортирует крахмал в страны СНГ, Китая, а иногда отправляет продукцию и к тем нашим соседям, которые уже вошли в ЕС.
Сейчас «Вимал» прилагает усилия для формирования сырьевой базы. Второй год продолжается проект по выращиванию по заказу «Вимала» семенного картофеля специальных сортов с высоким содержанием крахмала. Уже выращен определенный объем посадочного материала, который будет использован для выращивания картофеля для поставки на завод.
«Вимал» ищет поставщиков товарных партий сырья с высоким содержанием крахмала в различных областях. Для поощрения картофелеводов «Вимал» разработал специальную тарифную сетку, согласно которой сдатчики картофеля высокого класса (с крахмалистость от 18 до 25%) будут получать 15 копеек за килограмм за каждый процент крахмала.
Таким образом, картофель с содержанием крахмала 18% будут принимать по 2,7 грн/кг, а с содержанием крахмала 25% - по 3,75 грн/кг. Это больше, чем прогнозируемая цена в разгар нынешнего сезона сбора (2 грн/кг).
В переориентации на выращивание картофеля на переработку выход для себя видят все больше крупных картофельных хозяйств. Последние пессимистично оценивают свои возможности конкурировать с огородниками, которые каждую осень и в марте, обваливают цены на рынке. А переработчикам нужны большие партии, причем, как правило, специальных сортов, которые единоличники не выращивают, тем больше в объемах, интересных для завода.
После запуска крахмального завода владельцы планируют расширить ассортимент производства за счет протеина, органического удобрения и других продуктов переработки картофеля. Запуск производства этих продуктов запланирован на 2018-2020 года.
Владелец ПСП «Вимал» Виктор Лазарь мечтает о сети из минимум трех таких заводов в разных регионах страны общей мощностью до 800 тысяч тонн в год крахмала. Тогда предприятие смогло бы войти в число не только отечественных, но и европейских лидеров рынка.
propozitsiya.com
Источник: 0462.ua
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