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Черниговские патрульные задержали иностранца-нелегала

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:36
  • Просмотров: 19
Черниговские патрульные задержали иностранца-нелегалаСегодня, 9 августа, около десяти утра на одной из улиц города экипаж патрульной полиции обнаружил гражданина другого государства, который незаконно находился на территории Украины.

Выяснилось, что 47-летний иностранец въехал в нашу страну 2012 года и до сих пор оставался на ее территории вопреки установленному сроку пребывания в Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда (не более 90 дней в течение 180 дней).

По какой причине он не зарегистрировался в установленном порядке или не покинул территорию Украины, мужчина не объяснил.

Патрульные доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области.


Пресс-служба управления патрульной полиции в Черниговешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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