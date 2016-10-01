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Черниговские патрульные задержали иностранца-нелегала
- Сегодня, 17:36
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Сегодня, 9 августа, около десяти утра на одной из улиц города экипаж патрульной полиции обнаружил гражданина другого государства, который незаконно находился на территории Украины.
Выяснилось, что 47-летний иностранец въехал в нашу страну 2012 года и до сих пор оставался на ее территории вопреки установленному сроку пребывания в Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда (не более 90 дней в течение 180 дней).
По какой причине он не зарегистрировался в установленном порядке или не покинул территорию Украины, мужчина не объяснил.
Патрульные доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Выяснилось, что 47-летний иностранец въехал в нашу страну 2012 года и до сих пор оставался на ее территории вопреки установленному сроку пребывания в Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда (не более 90 дней в течение 180 дней).
По какой причине он не зарегистрировался в установленном порядке или не покинул территорию Украины, мужчина не объяснил.
Патрульные доставили иностранца в Управление государственной миграционной службы в Черниговской области.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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