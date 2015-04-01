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При горсовете появится новое управление - охраны труда
- Сегодня, 18:38
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Соблюдение законодательства о труде в Украине скоро снова будут проверять специальные инспекторы. В соответствии с требованиями Закона Украины от 6 декабря 2016 № 1774-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» обеспечить наличие и работу таких инспекторов должны органы местного самоуправления городов областного значения.
Сейчас в Чернигове на выполнение этого закона создается управление труда Черниговского городского ради. Вопрос об этом вынесен на ближайшее заседание сессии городского совета, 17 августа.
Вместе с тем, чтобы не увеличивать штат чиновников и не дублировать органы с похожими задачами, город намерен отозвать функции контроля за сферой трудовых отношений, делегированные в 2002 году районным в городе советам.
Следовательно, и сейчас в отделах труда соответствующего управления каждой из двух районных советов работает по 7 служащих, и в городском управлении труда, которое будет создано вместо них предполагается до 14 штатных единиц. Из них 9 - инспекторы труда, 2 юриста, начальник управления, его заместитель и главный бухгалтер.
Вместе с тем, инспекторы труда нового управления будут иметь право контролировать в сфере трудовых отношений больше вопросов, чем сегодня это могут, согласно законодательству, инспекторы соответствующих управлений районных советов.
В частности, они будут выявлять и реагировать на нарушения законодательства о труде в вопросах своевременной и полной оплаты, соблюдения минимальных гарантий. С этой целью они как представители государственного контроля будут наделены правом проводить проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и проверки физических лиц, использующих труд наемных работников.
Подробности можно узнать, ознакомившись с Порядком осуществления такого контроля, утвержденном Кабинетом министров Украины 26 апреля.
Александр Ломако, заместитель Черниговского городского головы:
- Стоит заметить, что городское управление труда создается без увеличения числа служащих, получающих зарплату из бюджета. Тем, кто сейчас работает в соответствующих отделах управлений труда и социальной защиты в районах города, будет предложено перейти на должности в новом управлении при наличии экономического или юридического образования. В ближайшей перспективе город займет все делегированные полномочия в сфере труда и объединит их в одном управлении.
Надежда Рубашенко, начальник отдела кадров:
- Создание управлений труда в областных центрах только сейчас, а не в начале этого года, когда вступил в силу соответствующий закон, связана с более поздним появлением подзаконных актив. В частности, Порядка осуществления государственного контроля и надзора в сфере труда. Также до 16 июня не было утвержденной и официально опубликованной формы служебного удостоверения инспектора труда. В соответствии с Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, при отсутствии такого удостоверения, или если на официальном сайте Гоструда отсутствуют решения Минсоцполитики о формах служебного удостоверения инспектора труда, акта, справки, предписания, требования, перечень вопросов, подлежащих инспектированию, объект посещения вправе не допускать к проведению проверки инспектора.
Сейчас в Чернигове на выполнение этого закона создается управление труда Черниговского городского ради. Вопрос об этом вынесен на ближайшее заседание сессии городского совета, 17 августа.
Вместе с тем, чтобы не увеличивать штат чиновников и не дублировать органы с похожими задачами, город намерен отозвать функции контроля за сферой трудовых отношений, делегированные в 2002 году районным в городе советам.
Следовательно, и сейчас в отделах труда соответствующего управления каждой из двух районных советов работает по 7 служащих, и в городском управлении труда, которое будет создано вместо них предполагается до 14 штатных единиц. Из них 9 - инспекторы труда, 2 юриста, начальник управления, его заместитель и главный бухгалтер.
Вместе с тем, инспекторы труда нового управления будут иметь право контролировать в сфере трудовых отношений больше вопросов, чем сегодня это могут, согласно законодательству, инспекторы соответствующих управлений районных советов.
В частности, они будут выявлять и реагировать на нарушения законодательства о труде в вопросах своевременной и полной оплаты, соблюдения минимальных гарантий. С этой целью они как представители государственного контроля будут наделены правом проводить проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и проверки физических лиц, использующих труд наемных работников.
Подробности можно узнать, ознакомившись с Порядком осуществления такого контроля, утвержденном Кабинетом министров Украины 26 апреля.
Александр Ломако, заместитель Черниговского городского головы:
- Стоит заметить, что городское управление труда создается без увеличения числа служащих, получающих зарплату из бюджета. Тем, кто сейчас работает в соответствующих отделах управлений труда и социальной защиты в районах города, будет предложено перейти на должности в новом управлении при наличии экономического или юридического образования. В ближайшей перспективе город займет все делегированные полномочия в сфере труда и объединит их в одном управлении.
Надежда Рубашенко, начальник отдела кадров:
- Создание управлений труда в областных центрах только сейчас, а не в начале этого года, когда вступил в силу соответствующий закон, связана с более поздним появлением подзаконных актив. В частности, Порядка осуществления государственного контроля и надзора в сфере труда. Также до 16 июня не было утвержденной и официально опубликованной формы служебного удостоверения инспектора труда. В соответствии с Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, при отсутствии такого удостоверения, или если на официальном сайте Гоструда отсутствуют решения Минсоцполитики о формах служебного удостоверения инспектора труда, акта, справки, предписания, требования, перечень вопросов, подлежащих инспектированию, объект посещения вправе не допускать к проведению проверки инспектора.
Источник: 0462.ua
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