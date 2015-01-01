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Черниговцам могут вернуть деньги за обслуживание лифтов
- Сегодня, 15:02
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Ни для кого не секрет, что еще недавно ситуация с аварийными лифтами в Чернигове была чуть ли не критической. На начало прошлого года управлением Гоструда в Черниговской области было насчитано более 600 лифтов, которые должны быть остановлены из-за несоответствия действующим нормативно-правовым актам Украины.
Для решения этой ситуации в марте 2016 г. была принята Программа капитального ремонта лифтов, разработанной управлением жилищно-коммунального хозяйства города. Только в 2016 году благодаря реализации этой программы удалось восстановить 150 лифтов, более 100 - предполагается отремонтировать в текущем году.
Кроме этого, исполнительным комитетом Черниговского городского совета в прошлом году были пересмотрены тарифы по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. Составляющая тарифа «Техническое обслуживание лифтов» была увеличена на 70%.
Таким образом, городские власти сделали и продолжают делать все возможное для того, чтобы обслуживающие лифты организации могли предоставлять свои услуги своевременно, качественно и в полном объеме в соответствии с Правилами безопасной эксплуатации лифтов, а люди безопасно пользовались объектами повышенной опасности, к которым относят лифты.
Однако, даже после повышения тарифа в ЖЭКов возникали претензии к работе ЗАО «ОТИС», что является одним из предприятий, обеспечивающим техническое обслуживание лифтов в черниговских многоэтажках. В связи с этим коммунальные предприятия еще осенью прошлого года обратились в управление Гоструда в Черниговской области с целью осуществления проверки работы лифтов и получили предписания с перечнем замечаний по техническому состоянию лифтов. В это же время к управлению ЖКХ ЧМР начало поступать больше жалоб от населения по тому же вопросу - неудовлетворительного выполнения обслуживающими лифты организациями обязанностей.
В июле 2017 года в городской совет поступило обращение от ЗАО «ОТИС» по имеющейся задолженности ЖЭКов перед обществом. По поручению городского головы управлением ЖКХ была проведена работа по анализу сложившейся ситуации. На письмо-обращение профильного заместителя городского головы Государственным предприятием «Черниговский экспертно-технический центр» были даны рекомендации по созданию Комиссии по проверке выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов специализированными организациями в г. Чернигове.
В состав Комиссии вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета, юридического отдела и управления экономического развития города, предприятий коммунальной собственности - поставщиков услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, Управление Гоструда в Черниговской области, ГП «Черниговский ЭТЦ» и ЗАО «ОТИС». Первое заседание комиссии состоялось 8 августа 2017.
На заседании была обнародована информация, полученная в результате анализа представителями управления ЖКХ ведомостей дефектов по 2016 и начало 2017 года, которые были зафиксированы сертифицированными экспертами ГП «Черниговский ЭТЦ» в результате осмотров лифтов перед началом капитальных ремонтов.
Согласно этим документам, оказалось, что кроме дефектов, являющимися следствием возрастной изношенности механизмов, значительное количество нарушений касаются качества и объема выполненных подрядной организацией работ по техническому обслуживанию лифтов в жилых домах города Чернигова.
То есть, оказывается, что причиной возникновения почти трети всех дефектов лифтов, обслуживающего ЗАО «ОТИС», является элементарное несоблюдение условий технического обслуживания лифтов. А именно недостаточно качественное, неполноценное и нерегулярное техническое обслуживание и является причиной недолговечности и ненадежность лифтовых механизмов.
Для того, чтобы окончательно разобраться в вопросе качества обслуживания лифтов обществом «ОТИС» на сегодняшнем заседании членами Комиссии было предоставлено представителям ЖЭКам несколько рекомендаций. Во-первых - обратиться в управление Гоструда с целью проведения повторной проверки выполнения организациями, предписаний, сделанных этим управлением еще осенью прошлого года. Во-вторых - заказать специализированным организациям проведение экспертной проверки качества технического обслуживания лифтов.
В случае получения положительного экспертного заключения по качественному и полноценному техническому обслуживанию лифтов подрядной организацией Комиссией будет принято решение о необходимости уплаты коммунальными предприятиями задолженности перед ЗАО «ОТИС».
В случае же получения Комиссией экспертного заключения о неполном объеме предоставления необходимых услуг населению, в соответствии с действующим законодательством, будет инициировано перерасчет составляющей тарифа «Техническое обслуживание лифтов» в рамках тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, и возврат переплаты за предоставленные услуги абонентам.
Первые результаты работы комиссии будут известны уже 10 сентября.
Для решения этой ситуации в марте 2016 г. была принята Программа капитального ремонта лифтов, разработанной управлением жилищно-коммунального хозяйства города. Только в 2016 году благодаря реализации этой программы удалось восстановить 150 лифтов, более 100 - предполагается отремонтировать в текущем году.
Кроме этого, исполнительным комитетом Черниговского городского совета в прошлом году были пересмотрены тарифы по содержанию домов, сооружений и придомовой территории. Составляющая тарифа «Техническое обслуживание лифтов» была увеличена на 70%.
Таким образом, городские власти сделали и продолжают делать все возможное для того, чтобы обслуживающие лифты организации могли предоставлять свои услуги своевременно, качественно и в полном объеме в соответствии с Правилами безопасной эксплуатации лифтов, а люди безопасно пользовались объектами повышенной опасности, к которым относят лифты.
Однако, даже после повышения тарифа в ЖЭКов возникали претензии к работе ЗАО «ОТИС», что является одним из предприятий, обеспечивающим техническое обслуживание лифтов в черниговских многоэтажках. В связи с этим коммунальные предприятия еще осенью прошлого года обратились в управление Гоструда в Черниговской области с целью осуществления проверки работы лифтов и получили предписания с перечнем замечаний по техническому состоянию лифтов. В это же время к управлению ЖКХ ЧМР начало поступать больше жалоб от населения по тому же вопросу - неудовлетворительного выполнения обслуживающими лифты организациями обязанностей.
В июле 2017 года в городской совет поступило обращение от ЗАО «ОТИС» по имеющейся задолженности ЖЭКов перед обществом. По поручению городского головы управлением ЖКХ была проведена работа по анализу сложившейся ситуации. На письмо-обращение профильного заместителя городского головы Государственным предприятием «Черниговский экспертно-технический центр» были даны рекомендации по созданию Комиссии по проверке выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов специализированными организациями в г. Чернигове.
В состав Комиссии вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета, юридического отдела и управления экономического развития города, предприятий коммунальной собственности - поставщиков услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, Управление Гоструда в Черниговской области, ГП «Черниговский ЭТЦ» и ЗАО «ОТИС». Первое заседание комиссии состоялось 8 августа 2017.
На заседании была обнародована информация, полученная в результате анализа представителями управления ЖКХ ведомостей дефектов по 2016 и начало 2017 года, которые были зафиксированы сертифицированными экспертами ГП «Черниговский ЭТЦ» в результате осмотров лифтов перед началом капитальных ремонтов.
Согласно этим документам, оказалось, что кроме дефектов, являющимися следствием возрастной изношенности механизмов, значительное количество нарушений касаются качества и объема выполненных подрядной организацией работ по техническому обслуживанию лифтов в жилых домах города Чернигова.
То есть, оказывается, что причиной возникновения почти трети всех дефектов лифтов, обслуживающего ЗАО «ОТИС», является элементарное несоблюдение условий технического обслуживания лифтов. А именно недостаточно качественное, неполноценное и нерегулярное техническое обслуживание и является причиной недолговечности и ненадежность лифтовых механизмов.
Для того, чтобы окончательно разобраться в вопросе качества обслуживания лифтов обществом «ОТИС» на сегодняшнем заседании членами Комиссии было предоставлено представителям ЖЭКам несколько рекомендаций. Во-первых - обратиться в управление Гоструда с целью проведения повторной проверки выполнения организациями, предписаний, сделанных этим управлением еще осенью прошлого года. Во-вторых - заказать специализированным организациям проведение экспертной проверки качества технического обслуживания лифтов.
В случае получения положительного экспертного заключения по качественному и полноценному техническому обслуживанию лифтов подрядной организацией Комиссией будет принято решение о необходимости уплаты коммунальными предприятиями задолженности перед ЗАО «ОТИС».
В случае же получения Комиссией экспертного заключения о неполном объеме предоставления необходимых услуг населению, в соответствии с действующим законодательством, будет инициировано перерасчет составляющей тарифа «Техническое обслуживание лифтов» в рамках тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, и возврат переплаты за предоставленные услуги абонентам.
Первые результаты работы комиссии будут известны уже 10 сентября.
Источник: 0462.ua
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