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Черниговские велосипедисты завоевали призовые места на всеукраинском чемпионате

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 24
Черниговские велосипедисты завоевали призовые места на всеукраинском чемпионате04-05 августа 2017 года в Черновцах состоялся чемпионат Украины по велоспорту-маунтенбайку (кросс-кантри из точки в точку и кросс-кантри элиминатор), в которых приняли участие около 100 участников из 15 областей Украины.

Как сообщает Департамент семьи, молодежи и сопрта, среди младших юношей I место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) завоевал воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Денис Саволий (тренер Николай Аксюта).

Среди юниоров III место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) занял воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Владислав Денисенко (тренер Владимир Татарченко).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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