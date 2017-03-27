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Черниговские велосипедисты завоевали призовые места на всеукраинском чемпионате
- Сегодня, 16:02
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04-05 августа 2017 года в Черновцах состоялся чемпионат Украины по велоспорту-маунтенбайку (кросс-кантри из точки в точку и кросс-кантри элиминатор), в которых приняли участие около 100 участников из 15 областей Украины.
Как сообщает Департамент семьи, молодежи и сопрта, среди младших юношей I место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) завоевал воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Денис Саволий (тренер Николай Аксюта).
Среди юниоров III место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) занял воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Владислав Денисенко (тренер Владимир Татарченко).
Как сообщает Департамент семьи, молодежи и сопрта, среди младших юношей I место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) завоевал воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Денис Саволий (тренер Николай Аксюта).
Среди юниоров III место (кросс-кантри из точки в точку) и второе место (элиминатор) занял воспитанник ДЮСШ "Украина" Черниговского городского совета Владислав Денисенко (тренер Владимир Татарченко).
Источник: 0462.ua
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