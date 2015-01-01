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Сегодня травы приобретают особенно целебной силы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:03
  • Просмотров: 23
Сегодня травы приобретают особенно целебной силы9 августа - День целителя Пантелеймона, когда люди чествуют святого и молятся о выздоровлении своих близких и знакомых. Святой Пантелеймон известен не только как целитель, его считают другом и покровителем воинов.

Издавна знахари пытались не пропустить этот день и собирали различные целебные травы и ягоды, ведь в этот день они приобретают особенно чудодейственную силу. А люди на Пантелеймона шли на огород, срывали кочан капусты и пекли из нее пироги. В народе считали, что в этот день нельзя работать в поле. Люди очень боялись грозы, которая могла испепелить любого, кто нарушит запрет. Кстати, именно поэтому второе название праздника - Палий. Источник: «Украинские новости»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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