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В Чернигове в фонтаны «сольют» еще 16,8 млн. гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 28
В Чернигове в фонтаны «сольют» еще 16,8 млн. гривенЛетом следующего года в центре Чернигова должны появиться три светодинамические фонтаны. Управление капитального строительства Черниговского городского совета объявило тендер на реконструкцию фонтанов на Аллее Героев.

Предварительная стоимость работ составит 16,8 миллиона гривен. В техническом задании на сайте открытых государственных закупок ProZorro уже заявлено о строительстве трех круглых светодинамических фонтанов: два - диаметром 7 метров и одного десятиметрового - со спиральным типом водной картины. Также известно, что аукцион управление капитального строительства проведет 28 августа. Источник: Еженедельник «Семь дней»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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