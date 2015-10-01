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Похолодание придет: синоптики - про комфортную погоду

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 38
Похолодание придет: синоптики - про комфортную погодуОжидается, что температура в августе будет в пределах средних многолетних значений. Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

По ее словам, температура будет в пределах 24 градусов. Также она сказала, что не будет достигнуто месячной нормы осадков. «Начиная с 13 числа, происходит снижение температуры с западной территории Украины. Но больше всего похолодание будет в конце месяца августа », - сказала Мартазинова. С 14 числа будут осадки сначала в западной Украине, а с 24 августа займут практически всю территорию страны.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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