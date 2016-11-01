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Скандальный директор черниговской школы в присутствии родителей хочет поставить точку в неприятной истории

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:28
  • Просмотров: 14
Скандальный директор черниговской школы в присутствии родителей хочет поставить точку в неприятной историиДиректор черниговской школы, который ругала учительницу, «вызывает на ковер» и ее мужа, пишет SVOBODA.FM

Коллектив школы №32 в Чернигове (подчиненные скандального директора) подписали письмо к начальнику городского управления образования Василия Билогуры с просьбой не увольнять Людмилу Тарасюк.

Речь идет о том, что учителя (подчиненные госпожи Тарасюк) якобы считают аудиозапись, где директор бранью «воспитывает» учительницу, смонтированным (поддерживают позицию директора).

На 28 августа запланированы сборы с родителями, трудовым коллективом и журналистом Игорем Левенком, который опубликовал аудиозапись - отрывки 40-минутной «воспитательной беседы» Людмилы Тарасюк с его женой Мариной Левенок.

Билогуру приглашают посетить данное мероприятие и поставить точку в этом вопросе.

Напомним: ранее мы писали - Эксперты из Киева выяснили, правда ли, что директор черниговской школы не подбирает выраженийшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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