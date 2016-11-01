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Скандальный директор черниговской школы в присутствии родителей хочет поставить точку в неприятной истории
- Сегодня, 13:28
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Директор черниговской школы, который ругала учительницу, «вызывает на ковер» и ее мужа, пишет SVOBODA.FM
Коллектив школы №32 в Чернигове (подчиненные скандального директора) подписали письмо к начальнику городского управления образования Василия Билогуры с просьбой не увольнять Людмилу Тарасюк.
Речь идет о том, что учителя (подчиненные госпожи Тарасюк) якобы считают аудиозапись, где директор бранью «воспитывает» учительницу, смонтированным (поддерживают позицию директора).
На 28 августа запланированы сборы с родителями, трудовым коллективом и журналистом Игорем Левенком, который опубликовал аудиозапись - отрывки 40-минутной «воспитательной беседы» Людмилы Тарасюк с его женой Мариной Левенок.
Билогуру приглашают посетить данное мероприятие и поставить точку в этом вопросе.
Напомним: ранее мы писали - Эксперты из Киева выяснили, правда ли, что директор черниговской школы не подбирает выражений
Коллектив школы №32 в Чернигове (подчиненные скандального директора) подписали письмо к начальнику городского управления образования Василия Билогуры с просьбой не увольнять Людмилу Тарасюк.
Речь идет о том, что учителя (подчиненные госпожи Тарасюк) якобы считают аудиозапись, где директор бранью «воспитывает» учительницу, смонтированным (поддерживают позицию директора).
На 28 августа запланированы сборы с родителями, трудовым коллективом и журналистом Игорем Левенком, который опубликовал аудиозапись - отрывки 40-минутной «воспитательной беседы» Людмилы Тарасюк с его женой Мариной Левенок.
Билогуру приглашают посетить данное мероприятие и поставить точку в этом вопросе.
Напомним: ранее мы писали - Эксперты из Киева выяснили, правда ли, что директор черниговской школы не подбирает выражений
Источник: 0462.ua
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