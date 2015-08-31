4ернігів.інфо » Стрічка новин » В школах Чернигова готовятся принимать и детей с особыми потребностями
В школах Чернигова готовятся принимать и детей с особыми потребностями
- Сегодня, 14:28
- Просмотров: 13
Сегодня очень актуальна проблема образовательной интеграции детей с нарушениями психофизического развития и с особыми образовательными потребностями.
Об этом шла речь 9 августа в Черниговском городском совете во время встречи городского головы Владислава Атрошенко с директорами школ города.
- Большое количество таких детей сидят по квартирам, и те знания, которые они получают, им реально в жизни никогда не понадобятся. Потому что они окружающего мира боятся, а окружающий мир боится их. Поэтому мы сосуществуем где-то в параллельных мирах, - сказал Владислав Атрошенко.
Мэр акцентировал внимание руководителей учебных заведений города на необходимости обеспечения права на получение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями и их интеграции в общеобразовательной пространство. Для этого в школах должны быть созданы все необходимые условия.
Как известно, 23 мая текущего года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг".
Украина взяла на себя обязательства по соблюдению общечеловеческих прав, в частности, по обеспечению права на образование детей с особыми образовательными потребностями, ратифицировав Конвенцию о правах лиц с инвалидностью еще в 2009 году.
Этим законом, в частности, закреплено право на образование лиц с особыми образовательными потребностями во всех учебных заведениях, в том числе бесплатно в государственных и коммунальных учебных заведениях, независимо от "установления инвалидности".
Для детей с особыми образовательными потребностями предусматривается возможность введения дистанционной и индивидуальной формы обучения, а также получения психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи. Также, в соответствии с Законом для таких детей могут создаваться инклюзивные и специальные группы (классы) в общеобразовательных учебных заведениях.
В некоторых школах города уже учатся дети с особыми образовательными потребностями, а другие готовятся принять таких детей с нового учебного года. Руководители учебных заведений отметили, что в школах есть опытные учителя, а также специалисты по психологии и педагогике, которые смогут создать комфортные условия обучения для таких детей в ученической среде.
Кроме того, мэр сообщил, что на предоставление образовательных услуг для детей с особыми потребностями в государственном бюджете предусмотрено 200 млн грн, поэтому есть и ресурс, и механизм, по которым государство может компенсировать школам дополнительные расходы.
Об этом шла речь 9 августа в Черниговском городском совете во время встречи городского головы Владислава Атрошенко с директорами школ города.
- Большое количество таких детей сидят по квартирам, и те знания, которые они получают, им реально в жизни никогда не понадобятся. Потому что они окружающего мира боятся, а окружающий мир боится их. Поэтому мы сосуществуем где-то в параллельных мирах, - сказал Владислав Атрошенко.
Мэр акцентировал внимание руководителей учебных заведений города на необходимости обеспечения права на получение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями и их интеграции в общеобразовательной пространство. Для этого в школах должны быть созданы все необходимые условия.
Как известно, 23 мая текущего года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг".
Украина взяла на себя обязательства по соблюдению общечеловеческих прав, в частности, по обеспечению права на образование детей с особыми образовательными потребностями, ратифицировав Конвенцию о правах лиц с инвалидностью еще в 2009 году.
Этим законом, в частности, закреплено право на образование лиц с особыми образовательными потребностями во всех учебных заведениях, в том числе бесплатно в государственных и коммунальных учебных заведениях, независимо от "установления инвалидности".
Для детей с особыми образовательными потребностями предусматривается возможность введения дистанционной и индивидуальной формы обучения, а также получения психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи. Также, в соответствии с Законом для таких детей могут создаваться инклюзивные и специальные группы (классы) в общеобразовательных учебных заведениях.
В некоторых школах города уже учатся дети с особыми образовательными потребностями, а другие готовятся принять таких детей с нового учебного года. Руководители учебных заведений отметили, что в школах есть опытные учителя, а также специалисты по психологии и педагогике, которые смогут создать комфортные условия обучения для таких детей в ученической среде.
Кроме того, мэр сообщил, что на предоставление образовательных услуг для детей с особыми потребностями в государственном бюджете предусмотрено 200 млн грн, поэтому есть и ресурс, и механизм, по которым государство может компенсировать школам дополнительные расходы.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Супруга Президента посетила Чернигов
Первая леди страны, Марина Анатольевна Порошенко, посетила 21 апреля Черниговскую область, а в
Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директор
Коммунальное предприятие «Шкільне», которое занимается питанием детей в учебных заведениях
На образование в Чернигове дополнительно выделят 42 миллиона
По результатам годового отчета об исполнении городского бюджета Чернигова за 2016 по состоянию на
В Чернигове открыли Центр реабилитационных услуг для людей с особыми потреб ...
Новое учреждение открылось 1 декабря, на базе Черниговской областной благотворительной организации
В школах Чернигова учатся свыше 220 детей-переселенцев с востока Украины и ...
Об этом сообщили в управлении образования Черниговского городского совета.
В Чернигове дополнительно создадут пять инклюзивных классов и группу в детс ...
В Чернигове в 2015-2016 учебном году дополнительно создадут пять инклюзивных классов в
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Добавить комментарий!