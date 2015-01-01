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Вечером в Чернигове горел частный дом. Фото

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:31
  • Просмотров: 13
Вечером в Чернигове горел частный дом. ФотоВечером в Чернигове горел частный дом. ФотоНакануне, 9 августа, в вечернее время спасатели были задействованы на тушении пожара, который произошел на улице Литовской.

Сообщение в ГСЧС поступило в 16:50. Речь шла о горении хозяйственной постройки.

По вызову к месту происшествия прибыло четыре отделения пожарно-спасательных подразделений областного центра.

К тому времени огнем была полностью охвачена хозяйственная постройка и часть кровли расположенного рядом жилого дома.

В 17:05 был локализован и в 18:20 окончательно ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждено перекрытие жилого дома на площади 15м2, перекрытия и стены хозяйственной постройки, уничтожена кровлю хозяйственного здания.

Всего на тушение пожара привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Жертв и пострадавших нет.








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Источник: 0462.ua

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