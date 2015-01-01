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В Черниговской области ищут нового Довженко
- Сегодня, 16:02
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На родине известного украинского кинорежиссера Александра Довженко в Соснице организовали конкурс любительского видео «Стоп-кадр» – сообщает Высокий вал, ссылаясь на Сосницкий поселковый совет.
Участником конкурса может быть любой из жителей Сосницкого района (индивидуально или коллективно).
На конкурс можно прислать видео произвольной тематики и формата, продолжительностью от 30 секунд до 3 минут.
На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, или содержащие взрослый контент.
Конкурсные работы можно подать до 1 сентября в Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко.
Объявление результатов и вручение призов состоится 11 сентября на праздновании ко Дню рождения Александра Довженко.
val.ua
Участником конкурса может быть любой из жителей Сосницкого района (индивидуально или коллективно).
На конкурс можно прислать видео произвольной тематики и формата, продолжительностью от 30 секунд до 3 минут.
На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, или содержащие взрослый контент.
Конкурсные работы можно подать до 1 сентября в Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко.
Объявление результатов и вручение призов состоится 11 сентября на праздновании ко Дню рождения Александра Довженко.
val.ua
Источник: 0462.ua
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