﻿﻿ В Черниговской области ищут нового Довженко » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Черниговской области ищут нового Довженко
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Черниговской области ищут нового Довженко

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 10
В Черниговской области ищут нового ДовженкоНа родине известного украинского кинорежиссера Александра Довженко в Соснице организовали конкурс любительского видео «Стоп-кадр» – сообщает Высокий вал, ссылаясь на Сосницкий поселковый совет.

Участником конкурса может быть любой из жителей Сосницкого района (индивидуально или коллективно).

На конкурс можно прислать видео произвольной тематики и формата, продолжительностью от 30 секунд до 3 минут.

На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, или содержащие взрослый контент.

Конкурсные работы можно подать до 1 сентября в Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко.

Объявление результатов и вручение призов состоится 11 сентября на праздновании ко Дню рождения Александра Довженко.

val.uaшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Президент уволил главного черниговского СБУшника

Своим указом Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника Управления Службы

Главу СБУ в Черниговской области требуют уволить

Представители «Общественного люстрационного комитета» требуют от президента Петра Порошенко

Основные культурно-художественные мероприятия с 19 по 25 января 2015 года

19-25 января Книжно - иллюстративная выставка «За свободу и судьбу Украины» (ко Дню памяти героев

Основные культурно-художественные мероприятия с 10 по 16 ноября 2014 года

10-15 ноября Выставка «Младшая сестра Александра Довженко» (к 105-летию со дня рождения Полины

Черниговские чиновники для музея Довженко закупили услуг на три миллиона гр ...

Ляшко потревожит прах Довженко и закопает у себя на округе

Прах знаменитого украинского кинорежиссера Александра Довженко, который похоронен в Москве, будет
﻿
Видео
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети