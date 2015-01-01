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В Чернигове в рамках проекта «Брак за сутки» поженилась 200-я пара
- Сегодня, 16:47
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За пол года существования пилотного проекта «Брак за сутки» в Чернигове поженились 200 влюбленных пар. 9 августа счастлив свадебный номер поймали супруги Андрей и Майя, сообщает Городской дворец культуры.
- Для влюбленных, которые не могут ждать месяц, этот проект - идеальное решение. Вместе мы уже шесть лет, но также решили не терять времени и жениться быстро и удобно, - поделились своими впечатлениями молодожены.
Самым популярным месяцем для бракосочетаний оказался июнь - 48 свадеб. Однако «самый горячий» день пришелся на 28 апреля.
Каждый пятый брак (41 из 200) был зарегистрирован с гражданами других стран (Италия, Израиль, Англия, Беларусь, Польша, Финляндия, Турция, Эстония и другие).
Также стоит напомнить, что с октября прошлого года супруги получают два свидетельства о браке без штампа в паспорте.
Услуга доступна в Дворце культуры. Она платная: от 980 до 3000 гривен в зависимости от дня недели и выбранного времени.
- Для влюбленных, которые не могут ждать месяц, этот проект - идеальное решение. Вместе мы уже шесть лет, но также решили не терять времени и жениться быстро и удобно, - поделились своими впечатлениями молодожены.
Самым популярным месяцем для бракосочетаний оказался июнь - 48 свадеб. Однако «самый горячий» день пришелся на 28 апреля.
Каждый пятый брак (41 из 200) был зарегистрирован с гражданами других стран (Италия, Израиль, Англия, Беларусь, Польша, Финляндия, Турция, Эстония и другие).
Также стоит напомнить, что с октября прошлого года супруги получают два свидетельства о браке без штампа в паспорте.
Услуга доступна в Дворце культуры. Она платная: от 980 до 3000 гривен в зависимости от дня недели и выбранного времени.
Источник: 0462.ua
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