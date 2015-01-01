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Райбольница в Черниговской области хвастается молодыми специалистами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:01
  • Просмотров: 12
Райбольница в Черниговской области хвастается молодыми специалистамиВ Новгород-Северской ЦРБ приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей двое молодых специалистов — сообщает пресс-служба управления зравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Молодые специалисты – это врач-хирург Мяус Арсен Владимирович, выпускник Сумского государственного университета (в 2017 году окончил интернатуру по специальности «хирургия») и акушер-гинеколог Шумило Снежана Николаевна, выпускница Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, которую после окончания интернатуры в больницу направило Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Отныне в Новгород-Северской ЦРБ работают по три хирурга и акушеры-гинекологи, что существенно улучшит качество и доступность специализированной помощи населению.






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Источник: 0462.ua

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