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Райбольница в Черниговской области хвастается молодыми специалистами
- Сегодня, 17:01
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В Новгород-Северской ЦРБ приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей двое молодых специалистов — сообщает пресс-служба управления зравоохранения Черниговской облгосадминистрации.
Молодые специалисты – это врач-хирург Мяус Арсен Владимирович, выпускник Сумского государственного университета (в 2017 году окончил интернатуру по специальности «хирургия») и акушер-гинеколог Шумило Снежана Николаевна, выпускница Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, которую после окончания интернатуры в больницу направило Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.
Отныне в Новгород-Северской ЦРБ работают по три хирурга и акушеры-гинекологи, что существенно улучшит качество и доступность специализированной помощи населению.
uoz.cn.ua
Молодые специалисты – это врач-хирург Мяус Арсен Владимирович, выпускник Сумского государственного университета (в 2017 году окончил интернатуру по специальности «хирургия») и акушер-гинеколог Шумило Снежана Николаевна, выпускница Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, которую после окончания интернатуры в больницу направило Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.
Отныне в Новгород-Северской ЦРБ работают по три хирурга и акушеры-гинекологи, что существенно улучшит качество и доступность специализированной помощи населению.
uoz.cn.ua
Источник: 0462.ua
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