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В этом году ремонты школ и детсадов Чернигова финансирует бюджет, а не родители
- Сегодня, 17:33
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Текущие ремонты в учебных заведениях Чернигова, оплата которых ранее ложилась на плечи родителей, в этом году профинансированы из городского бюджета. На них город выделил более 6 млн грн, сообщает пресс-служба горсовета.
Кроме того, в этом году в Чернигове пытаются прекратить ситуацию, когда в учебных заведениях локальные текущие ремонты делались там, где они не решали ситуации. Например, крыша или трубы «латались» из года в год и все равно протекали.
Чтобы такого осталось меньше, этим летом в школах и ДОУ Чернигова делается беспрецедентное количество капитальных ремонтных работ - ремонта кровель, санузлов, труб, помещений, окон и т.д. - на десятки миллионов гривен.
- Я вас прошу, чтобы мы закрепили практику: ни в школах, ни в детских садах, ни вне их родителей не побуждать к сдаче средств на ремонты. Мы не пишем никаких записок, типа «нам нужно отремонтировать класс, думайте сами». Этого мы не пишем, не говорим, никоим образом не берем деньги с родителей - они в текущих ремонтах не задействованы никак, - снова напомнил Черниговский городской голова Владислав Атрошенко директорам городских учебных заведений на вчерашней встрече с ними в городском совете.
- Для вас здесь есть неудобства, которые заключаются в том, что надо вовремя обратиться за этими средствами, обосновать свою заявку и т. д. Но в этом нет абсолютно ничего плохого, надо просто настроиться на процедуру, понять, что она продолжается какое-то определенное время и учитывать это.
Понимайте, что когда средства собирались из родителей, то о каждом директоре, кто это делал, родители говорили, что он вор. Можете не сомневаться: если есть наличные, то 100% люди будут думать, что вы их там немного себе присваиваете. Поэтому все: мы решили, что больше этим не занимаемся.
Кроме того, в этом году в Чернигове пытаются прекратить ситуацию, когда в учебных заведениях локальные текущие ремонты делались там, где они не решали ситуации. Например, крыша или трубы «латались» из года в год и все равно протекали.
Чтобы такого осталось меньше, этим летом в школах и ДОУ Чернигова делается беспрецедентное количество капитальных ремонтных работ - ремонта кровель, санузлов, труб, помещений, окон и т.д. - на десятки миллионов гривен.
- Я вас прошу, чтобы мы закрепили практику: ни в школах, ни в детских садах, ни вне их родителей не побуждать к сдаче средств на ремонты. Мы не пишем никаких записок, типа «нам нужно отремонтировать класс, думайте сами». Этого мы не пишем, не говорим, никоим образом не берем деньги с родителей - они в текущих ремонтах не задействованы никак, - снова напомнил Черниговский городской голова Владислав Атрошенко директорам городских учебных заведений на вчерашней встрече с ними в городском совете.
- Для вас здесь есть неудобства, которые заключаются в том, что надо вовремя обратиться за этими средствами, обосновать свою заявку и т. д. Но в этом нет абсолютно ничего плохого, надо просто настроиться на процедуру, понять, что она продолжается какое-то определенное время и учитывать это.
Понимайте, что когда средства собирались из родителей, то о каждом директоре, кто это делал, родители говорили, что он вор. Можете не сомневаться: если есть наличные, то 100% люди будут думать, что вы их там немного себе присваиваете. Поэтому все: мы решили, что больше этим не занимаемся.
Источник: 0462.ua
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