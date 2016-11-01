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Черрниговские патрульные помогли найти потерявшегося 82-летнего дедушку
- Сегодня, 18:01
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Вчера, 9 августа, около полудня на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что разыскивает своего мужа 1935 года рождения, который предположительно потерялся. По указанному адресу был направлен один из экипажей патрульной полиции.
Пообщавшись с заявительницей, полицейские выяснили, что пожилая пара ходила к нотариусу. Пока женщина решала дела, мужчина ждал ее на улице. Когда она вышла от нотариуса, мужчины уже не было. Женщина очень волновалась, потому что дедушка страдает кратковременной потерей памяти. Патрульные записали приметы мужчины и отправились на поиски.
Примерно через 30 минут похожего по описанию летнего мужчины правоохранители заметили на той же улице, но почти за полкилометра от места последнего пребывания.
Мужчина назвал свои данные, они совпали с данными лица, разыскиваемого. На вопрос патрульных, как человек тут оказался и знает ли, что его ищут, дедушка ответил, что ищет свою жену, а вот, где с ней был последний раз, не помнит.
Правоохранители отвезли пожилого мужчину к жене.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Пообщавшись с заявительницей, полицейские выяснили, что пожилая пара ходила к нотариусу. Пока женщина решала дела, мужчина ждал ее на улице. Когда она вышла от нотариуса, мужчины уже не было. Женщина очень волновалась, потому что дедушка страдает кратковременной потерей памяти. Патрульные записали приметы мужчины и отправились на поиски.
Примерно через 30 минут похожего по описанию летнего мужчины правоохранители заметили на той же улице, но почти за полкилометра от места последнего пребывания.
Мужчина назвал свои данные, они совпали с данными лица, разыскиваемого. На вопрос патрульных, как человек тут оказался и знает ли, что его ищут, дедушка ответил, что ищет свою жену, а вот, где с ней был последний раз, не помнит.
Правоохранители отвезли пожилого мужчину к жене.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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