4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Россию поедет 5 биатлонистов из Чернигова
С 25 по 27 августа в Чайковском (РФ) состоится летний чемпионат мира по биатлону. Федерация биатлона Украины не игнорирует эти соревнования и обнародовала предварительный состав сборной.
В программу соревнований войдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования для взрослых и юниоров.
Участие в таких турнирах берут, как правило, не основные составы национальных команд. Это же касается и Украины, которая намерена отправить на чемпионат дублеров и молодежь.
На данный момент в заявке сборной Украины – пять черниговских спортсменов. Среди мужчин будут соревноваться Андрей Доценко, Максим Ивко и Антон Мигда. В турнире юниорок выступят Валерия и Кристина Дмитренко.
В женской программе и соревнованиях юниоров Чернигов представлен не будет.
В Россию поедет 5 биатлонистов из Чернигова
- Вчера, 13:00
- Просмотров: 79
С 25 по 27 августа в Чайковском (РФ) состоится летний чемпионат мира по биатлону. Федерация биатлона Украины не игнорирует эти соревнования и обнародовала предварительный состав сборной.
В программу соревнований войдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования для взрослых и юниоров.
Участие в таких турнирах берут, как правило, не основные составы национальных команд. Это же касается и Украины, которая намерена отправить на чемпионат дублеров и молодежь.
На данный момент в заявке сборной Украины – пять черниговских спортсменов. Среди мужчин будут соревноваться Андрей Доценко, Максим Ивко и Антон Мигда. В турнире юниорок выступят Валерия и Кристина Дмитренко.
В женской программе и соревнованиях юниоров Чернигов представлен не будет.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Сергей Телень из Чернигова – вице-чемпион мира по биатлону!
В Словакии продолжается чемпионат мира среди юношей и юниоров по биатлону. Пока что в активе
Третье место по биатлону занял 20-летний Максим Ивко из Чернигова
Сегодня в эстонском городке Отепя открылся чемпионат Европы по биатлону. В первый день провели две
На Олимпийский фестиваль поедет пять черниговских спортсменов
Пятеро представителей Черниговщины будут соревноваться на XII зимнем Европейском юношеском
Первые золотые медали 2015 года получили черниговские биатлонисты
На чемпионате Украины 2015 года по биатлону отличились наши земляки. Чемпионат проходил в селе
Достижения черниговских боксеров: Костючок выиграл во Львове, а Воронина пр ...
На прошедшем во Львове Всеукраинском турнире по боксу среди юниоров (14-15 лет) представитель ДЮСШ
Определен состав черниговской команды на Чемпионат Украины по кроссу
С 24 по 26 октября в г. Белая Церковь будет проходить Чемпионат Украины по кроссу среди взрослых,
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Добавить комментарий!