Мэр Чернигова – самый ответственный в вопросах медицины

Стоит отметить, что мэры областных центров не слишком обхаживают медицинскую отрасль – в рейтинги попали лишь 15 человек, давшие 58 обещаний на эту тему. В среднем – по 3,5 обещания.Единственным, у кого 100-процентный показатель (все обещанное – выполнено) стал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. У него два из двух.У каждого из его коллег есть либо «красные карточки» (обещание не было выполнено), либо желтые (все еще в процессе выполнения).Впрочем, следует отметить, что мэру Чернигова помогло два фактора.Во-первых, небольшое количество обещаний (к примеру мэр Кропивницкого взялся реализовывать 11 медицинских проектов, мэры Винницы и Тернополя – по 6).Во-вторых, обещания Владислава Атрошенко были скромнее: покупка флюографа для горбольницы №1 и рентген-аппарата для детской поликлиники №2.В других областных центра мэры обещали по-крупному: капремонт горбольниц, утепление фасадов медучереждений и даже строительство медгородка. Стало быть, и выполнять все это несколько сложнее.