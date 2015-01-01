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Мэр Чернигова – самый ответственный в вопросах медицины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 78
Мэр Чернигова – самый ответственный в вопросах медициныИздание «Слово і діло» проанализировало ход выполнения городскими головами своих обещаний и выделило те, которые касались охраны здоровья. Исходя из того, насколько обещания стали реальностью, можно составить рейтинг ответственности.

Стоит отметить, что мэры областных центров не слишком обхаживают медицинскую отрасль – в рейтинги попали лишь 15 человек, давшие 58 обещаний на эту тему. В среднем – по 3,5 обещания.

Единственным, у кого 100-процентный показатель (все обещанное – выполнено) стал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. У него два из двух.

У каждого из его коллег есть либо «красные карточки» (обещание не было выполнено), либо желтые (все еще в процессе выполнения).

Впрочем, следует отметить, что мэру Чернигова помогло два фактора.

Во-первых, небольшое количество обещаний (к примеру мэр Кропивницкого взялся реализовывать 11 медицинских проектов, мэры Винницы и Тернополя – по 6).

Во-вторых, обещания Владислава Атрошенко были скромнее: покупка флюографа для горбольницы №1 и рентген-аппарата для детской поликлиники №2.

В других областных центра мэры обещали по-крупному: капремонт горбольниц, утепление фасадов медучереждений и даже строительство медгородка. Стало быть, и выполнять все это несколько сложнее.
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Источник: 0462.ua

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