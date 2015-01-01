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Мэр Чернигова – самый ответственный в вопросах медицины
- Вчера, 14:02
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Издание «Слово і діло» проанализировало ход выполнения городскими головами своих обещаний и выделило те, которые касались охраны здоровья. Исходя из того, насколько обещания стали реальностью, можно составить рейтинг ответственности.
Стоит отметить, что мэры областных центров не слишком обхаживают медицинскую отрасль – в рейтинги попали лишь 15 человек, давшие 58 обещаний на эту тему. В среднем – по 3,5 обещания.
Единственным, у кого 100-процентный показатель (все обещанное – выполнено) стал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. У него два из двух.
У каждого из его коллег есть либо «красные карточки» (обещание не было выполнено), либо желтые (все еще в процессе выполнения).
Впрочем, следует отметить, что мэру Чернигова помогло два фактора.
Во-первых, небольшое количество обещаний (к примеру мэр Кропивницкого взялся реализовывать 11 медицинских проектов, мэры Винницы и Тернополя – по 6).
Во-вторых, обещания Владислава Атрошенко были скромнее: покупка флюографа для горбольницы №1 и рентген-аппарата для детской поликлиники №2.
В других областных центра мэры обещали по-крупному: капремонт горбольниц, утепление фасадов медучереждений и даже строительство медгородка. Стало быть, и выполнять все это несколько сложнее.
Стоит отметить, что мэры областных центров не слишком обхаживают медицинскую отрасль – в рейтинги попали лишь 15 человек, давшие 58 обещаний на эту тему. В среднем – по 3,5 обещания.
Единственным, у кого 100-процентный показатель (все обещанное – выполнено) стал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. У него два из двух.
У каждого из его коллег есть либо «красные карточки» (обещание не было выполнено), либо желтые (все еще в процессе выполнения).
Впрочем, следует отметить, что мэру Чернигова помогло два фактора.
Во-первых, небольшое количество обещаний (к примеру мэр Кропивницкого взялся реализовывать 11 медицинских проектов, мэры Винницы и Тернополя – по 6).
Во-вторых, обещания Владислава Атрошенко были скромнее: покупка флюографа для горбольницы №1 и рентген-аппарата для детской поликлиники №2.
В других областных центра мэры обещали по-крупному: капремонт горбольниц, утепление фасадов медучереждений и даже строительство медгородка. Стало быть, и выполнять все это несколько сложнее.
Источник: 0462.ua
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