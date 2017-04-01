4ернігів.інфо » Стрічка новин » Улица Шевченко будет закрыта до конца лета
Улица Шевченко будет закрыта до конца лета
- Вчера, 13:35
- Просмотров: 54
Исполнительный комитет Черниговского городского совета поддержал решение о круглосуточном перекрытия ул. И. Мазепы и ул. Шевченко на время проведения капитального ремонта.
С 14 по 15 августа 2017 года на сутки будет перекрыта ул. И. Мазепы на участке от ул. Ремесленной до ул. Любечской.
Перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
Также на заседании исполкома были внесены изменения в предыдущее решение исполкома от 2 августа.
Согласно внесенным изменениям, ул. Шевченко на участке от пр. Мира до ул. Пушкина будет перекрыто до 31 августа 2017 года.
Перекрытие движения автотранспорта необходимо для проведения ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях и укладке асфальтобетонного покрытия.
Схемы объезда транспорта:
С 14 по 15 августа 2017 года на сутки будет перекрыта ул. И. Мазепы на участке от ул. Ремесленной до ул. Любечской.
Перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
Также на заседании исполкома были внесены изменения в предыдущее решение исполкома от 2 августа.
Согласно внесенным изменениям, ул. Шевченко на участке от пр. Мира до ул. Пушкина будет перекрыто до 31 августа 2017 года.
Перекрытие движения автотранспорта необходимо для проведения ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях и укладке асфальтобетонного покрытия.
Схемы объезда транспорта:
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове движение перекрывают на двух параллельных улицах. Схемы объезда ...
С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций во время проведения ремонтных работ
Улицы Полуботка и Шевченко перекроют практически на месяц
Исполкомом Черниговского городского совета поддержал решение о перекрытии улиц Плуботка и Шевченко
В Чернигове перекроют движение транспорта от улицы Шевченко до проспекта Ми ...
Управление транспорта и связи городского совета сообщает, что в связи с проведением ремонтных
С 10 мая будет ограничено движение на Подусовке
Согласно решению исполкома Черниговского городского совета №169 от 6 апреля 2017 года с 10 мая по
Внимание: перекрытие дорожного движения! Схемы объезда
С 27 апреля по 10 мая включительно в связи с выполнением строительно-монтажных работ по
Проспект Мира в Чернигове скоро перекроют
С 10 по 31 мая на участке проспекта Мира от ул. Мартина Небабы (бывшая ул. Боженко) до ул.
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Добавить комментарий!