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Улица Шевченко будет закрыта до конца лета

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:35
  • Просмотров: 54
Улица Шевченко будет закрыта до конца летаИсполнительный комитет Черниговского городского совета поддержал решение о круглосуточном перекрытия ул. И. Мазепы и ул. Шевченко на время проведения капитального ремонта.

С 14 по 15 августа 2017 года на сутки будет перекрыта ул. И. Мазепы на участке от ул. Ремесленной до ул. Любечской.

Перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Также на заседании исполкома были внесены изменения в предыдущее решение исполкома от 2 августа.

Согласно внесенным изменениям, ул. Шевченко на участке от пр. Мира до ул. Пушкина будет перекрыто до 31 августа 2017 года.

Перекрытие движения автотранспорта необходимо для проведения ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях и укладке асфальтобетонного покрытия.

Схемы объезда транспорта:





Улица Шевченко будет закрыта до конца лета
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Источник: 0462.ua

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