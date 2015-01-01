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Один из девяти рекордсменов Украины по результатам ВНО – из Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:36
  • Просмотров: 59
Один из девяти рекордсменов Украины по результатам ВНО – из ЧерниговаПо результатам нынешнего внешнего независимого оценивания 285 человек получили 200 баллов по одному предмету. А вот тех, кто добился максимального результата сразу по двум предметам, всего 9 в Украины. Один из этих рекордсменов – из Чернигова.

Об этом вчера во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает УНИАН.

– 285 человек получили 200 баллов по одному предмету и по двум предметам - 9 человек получили 200 баллов. Должен сказать, что двухсотбальники по двум предметам — это четверо из Львова, один - из Львовской области, по одному из Киева, из Чернигова, Одессы и Ужгорода, - сообщил Карандий.

Он также отметил, что наибольше разовых двухсотбальников (имеется в виду по одному предмету) в Киеве - 82 человека.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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