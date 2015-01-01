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Чернигов направил на образование рекордную сумму – 95,5 млн грн
- Вчера, 15:02
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Если в 2015 году в Чернигове в рамках бюджета развития на все учреждения управления образования (на все ремонты и приобретение оборудования) было выделено только 13,3 млн грн, в 2016 году – 24,3 млн, то в этом году – 95,55 млн.
Из них 74,2 млн грн - на капитальные ремонты в детских образовательных учреждениях кровель, труб, санузлов, офисов, окон - всего, что уже надо не «подлатать», а полностью восстановить. 15 млн грн - на приобретение оборудования и учебников. А остальные 6,25 млн - на текущие ремонты, то есть то, на что раньше в конце каждого учебного года собирались средства с родителей.
Такие цифры озвучил мэр на встрече с директорами школ и детсадов города, состоявшейся 9 августа.
- Мы пошли по правильному пути - не «распыляем» средства, а концентрируем их на отдельных заведениях и что-то существенное приводим в порядок. В Чернигове 96 коммунальных дошкольных и школьных детских учебных заведений.
И если эти 74 млн распылить сразу на все, то это будет условно где-то по 850 тысяч на каждое заведение, и ничего такого, что действительно изменит ситуацию, сделать не удастся. К капитальным ремонтам мы бы так и не дошли вообще. Поэтому мы концентрируем средства и делаем что-то существенное, - сказал Владислав Атрошенко.
Городской голова попросил директоров определить приоритеты по необходимым видам работ и по заведениям на следующий год. Он планирует сделать хотя бы одну школу и один детсад образцом полной термомодернизации. Также в них должно появиться новое современное оборудование и возможность инклюзивного образования.
Вдобавок Владислав Атрошенко поручил директорам во всех заведениях, где ремонтные работы ведутся сейчас, лично контролировать их и сразу реагировать на все инциденты.
Из них 74,2 млн грн - на капитальные ремонты в детских образовательных учреждениях кровель, труб, санузлов, офисов, окон - всего, что уже надо не «подлатать», а полностью восстановить. 15 млн грн - на приобретение оборудования и учебников. А остальные 6,25 млн - на текущие ремонты, то есть то, на что раньше в конце каждого учебного года собирались средства с родителей.
Такие цифры озвучил мэр на встрече с директорами школ и детсадов города, состоявшейся 9 августа.
- Мы пошли по правильному пути - не «распыляем» средства, а концентрируем их на отдельных заведениях и что-то существенное приводим в порядок. В Чернигове 96 коммунальных дошкольных и школьных детских учебных заведений.
И если эти 74 млн распылить сразу на все, то это будет условно где-то по 850 тысяч на каждое заведение, и ничего такого, что действительно изменит ситуацию, сделать не удастся. К капитальным ремонтам мы бы так и не дошли вообще. Поэтому мы концентрируем средства и делаем что-то существенное, - сказал Владислав Атрошенко.
Городской голова попросил директоров определить приоритеты по необходимым видам работ и по заведениям на следующий год. Он планирует сделать хотя бы одну школу и один детсад образцом полной термомодернизации. Также в них должно появиться новое современное оборудование и возможность инклюзивного образования.
Вдобавок Владислав Атрошенко поручил директорам во всех заведениях, где ремонтные работы ведутся сейчас, лично контролировать их и сразу реагировать на все инциденты.
Источник: 0462.ua
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