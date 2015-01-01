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ТЭЦ и водоканал - крупнейшие загрязнители Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:48
  • Просмотров: 47
ТЭЦ и водоканал - крупнейшие загрязнители Черниговской областиВсе необходимое для жизнедеятельности человек получает от природы: воздух, воду, сырье для промышленности. И в процессе своей хозяйственной деятельности, усиливается с каждым годом, человек негативно влияет на состояние окружающей среды.

На официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины обнародован новый рейтинг «ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей». В данном перечне сотни основных предприятий-загрязнителей окружающей среды впервые разделены на три категории, а именно по сбросам, выбросам и образованию отходов.

Крупнейшими из загрязнителей окружающей среды на территории Черниговской области есть два предприятия: КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТехНова» и КП «Черниговводоканал» Черниговского городского совета.

Согласно рейтингу ТОП-100 КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО фирмы «ТехНова» занимает 27 позицию из 33. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016 году составил 16,636 тыс. тонн, что на 3,521 тыс. тонн больше по сравнению с 2015 годом. За первое полугодие 2017 данный показатель составляет 6,315 тыс. тонн, что на 25% меньше аналогичного периода 2016 года.

В перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по сбросам загрязненных сточных вод в водные объекты вошло КП «Черниговводоканал» Черниговского городского совета, которое занимает 16 позицию из 34. Объем сбросов сточных вод в водные объекты к 2016 год составляет 5,6 млн м3, что на 1,3 млн м3 больше по сравнению с 2015 годом. За первое полугодие 2017 данный показатель составляет 8,038 млн м3.

Более подробную информацию о новом рейтинг «ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей» можно найти по ссылке.

Перед современным обществом стоит задача не только сохранить природу, но и предотвратить негативные последствия хозяйственной деятельности человека в будущем. Охрана окружающей среды имеет отношение ко всему обществу в целом и к каждому отдельному гражданину.

Департамент экологии и природных ресурсов Черниговской ОГАшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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