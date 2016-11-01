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Черниговцы просят городскую власть пойти навстречу молодым семьям

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:01
  • Просмотров: 51
Черниговцы просят городскую власть пойти навстречу молодым семьямНа местном сайте петиций появилось предложение – запретить брать благотворительные взносы за УЗИ и другие услуги в роддоме, женских консультациях и центре планирования семьи.

«…працюючи в комунальному закладі лікарі поряд із заробітною платою отримують, використовуючи комунальне обладнання, додаткову оплату - фіксований платіж за узі, особистий прийом і т. д. Це є парадоксом» – говорится в петиции.

Автор петиции акцентирует внимание на том, что дети – наше будущее, а материальное положение молодых семей тяжелое. И просит сделать шаг навстречу будущим родителям, а именно: запретить подобные платежи.

За день петицию подписали 17 человек.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
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Источник: 0462.ua

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