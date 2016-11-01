Черниговцы просят городскую власть пойти навстречу молодым семьям

«…працюючи в комунальному закладі лікарі поряд із заробітною платою отримують, використовуючи комунальне обладнання, додаткову оплату - фіксований платіж за узі, особистий прийом і т. д. Це є парадоксом» – говорится в петиции.Автор петиции акцентирует внимание на том, что дети – наше будущее, а материальное положение молодых семей тяжелое. И просит сделать шаг навстречу будущим родителям, а именно: запретить подобные платежи.За день петицию подписали 17 человек.Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.