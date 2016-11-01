4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговцы просят городскую власть пойти навстречу молодым семьям
Черниговцы просят городскую власть пойти навстречу молодым семьям
- Вчера, 16:01
- Просмотров: 51
На местном сайте петиций появилось предложение – запретить брать благотворительные взносы за УЗИ и другие услуги в роддоме, женских консультациях и центре планирования семьи.
«…працюючи в комунальному закладі лікарі поряд із заробітною платою отримують, використовуючи комунальне обладнання, додаткову оплату - фіксований платіж за узі, особистий прийом і т. д. Це є парадоксом» – говорится в петиции.
Автор петиции акцентирует внимание на том, что дети – наше будущее, а материальное положение молодых семей тяжелое. И просит сделать шаг навстречу будущим родителям, а именно: запретить подобные платежи.
За день петицию подписали 17 человек.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
«…працюючи в комунальному закладі лікарі поряд із заробітною платою отримують, використовуючи комунальне обладнання, додаткову оплату - фіксований платіж за узі, особистий прийом і т. д. Це є парадоксом» – говорится в петиции.
Автор петиции акцентирует внимание на том, что дети – наше будущее, а материальное положение молодых семей тяжелое. И просит сделать шаг навстречу будущим родителям, а именно: запретить подобные платежи.
За день петицию подписали 17 человек.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговцы просят троллейбусную линию до Заречного
На местном сайте петиций появилось предложение – «Троллейбус до Заречного».
Черниговцы просят отставки Порошенка
Сегодня, 14 марта, на местном сайте петиций появилось предложение «Про дострокове припинення
В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку
На местном сайте петиций появилось предложение запретить зимой долбить ломом брусчатку.
Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8
На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.
Черниговцы просят облагородить дворец бракосочетаний
На местном сайте петиций появилось обращение, автор которого акцентирует внимание на ужасном
Черниговцы просят прямой маршрут с Масанов до Эпицентра
На местном сайте петиций появилось предложение сделать прямой городской маршрут, который бы
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Добавить комментарий!