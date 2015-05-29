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Стало известно, как осовременили программу для школьников. Черниговских учителей уже предупредили
- Вчера, 16:31
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В новом учебном году все школьные предметы пронижут четырьмя смысловыми линиями.
Об этом черниговским педагогам напоминают на официальном сайте управления образования Черниговского городского совета в разделе «Методические рекомендации касательно организации учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год».
В рекомендациях Министерства образования и науки Украины речь идет о том, что в каждой теме буль-то по программе литературы или истории, будь-то по программе химии или математики (то есть по всем предметам) необходимо раскрывать общие для всех учебных предметов сквозные смысловые линии.
Таких линий всего четыре:
-«Екологічна безпека і сталий розвиток»,
-«Громадянська відповідальність»,
-«Здоров'я і безпека»,
-«Підприємливість і фінансова грамотність».
«Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту і відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів. Вони в певній мірі корелюють з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях», – говорится в методических рекомендациях.
Что касается отдельных предметов, то, к примеру, по «Зарубежной литературе» теперь в 5 классе добавили к альтернативному прочтению «Снежную королеву» Андерсена, а в 9 классе – «Собаче серце» Булгакова.
По украинской литературе выкинули «Вчительку» Малышка (Вчителько, моя, зоре світова…) и «Кайдашеву семью» Нечуй-Левицкого.
Но кое что и добавили: в раздел «Родинно-побутові пісні» – шуточную песню «Ой під вишнею, під череш-нею» (стояв старий з молодою…), а в раздел «Народні казки» – сказку «Яйце-райце». Все для того, чтобы осовременить программу.
Об этом черниговским педагогам напоминают на официальном сайте управления образования Черниговского городского совета в разделе «Методические рекомендации касательно организации учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год».
В рекомендациях Министерства образования и науки Украины речь идет о том, что в каждой теме буль-то по программе литературы или истории, будь-то по программе химии или математики (то есть по всем предметам) необходимо раскрывать общие для всех учебных предметов сквозные смысловые линии.
Таких линий всего четыре:
-«Екологічна безпека і сталий розвиток»,
-«Громадянська відповідальність»,
-«Здоров'я і безпека»,
-«Підприємливість і фінансова грамотність».
«Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту і відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів. Вони в певній мірі корелюють з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях», – говорится в методических рекомендациях.
Что касается отдельных предметов, то, к примеру, по «Зарубежной литературе» теперь в 5 классе добавили к альтернативному прочтению «Снежную королеву» Андерсена, а в 9 классе – «Собаче серце» Булгакова.
По украинской литературе выкинули «Вчительку» Малышка (Вчителько, моя, зоре світова…) и «Кайдашеву семью» Нечуй-Левицкого.
Но кое что и добавили: в раздел «Родинно-побутові пісні» – шуточную песню «Ой під вишнею, під череш-нею» (стояв старий з молодою…), а в раздел «Народні казки» – сказку «Яйце-райце». Все для того, чтобы осовременить программу.
Источник: 0462.ua
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