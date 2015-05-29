﻿﻿ Стало известно, как осовременили программу для школьников. Черниговских учителей уже предупредили » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Стало известно, как осовременили программу для школьников. Черниговских учителей уже предупредили
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Стало известно, как осовременили программу для школьников. Черниговских учителей уже предупредили

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:31
  • Просмотров: 49
Стало известно, как осовременили программу для школьников. Черниговских учителей уже предупредилиВ новом учебном году все школьные предметы пронижут четырьмя смысловыми линиями.

Об этом черниговским педагогам напоминают на официальном сайте управления образования Черниговского городского совета в разделе «Методические рекомендации касательно организации учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год».

В рекомендациях Министерства образования и науки Украины речь идет о том, что в каждой теме буль-то по программе литературы или истории, будь-то по программе химии или математики (то есть по всем предметам) необходимо раскрывать общие для всех учебных предметов сквозные смысловые линии.

Таких линий всего четыре:

-«Екологічна безпека і сталий розвиток»,

-«Громадянська відповідальність»,

-«Здоров'я і безпека»,

-«Підприємливість і фінансова грамотність».

«Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту і відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів. Вони в певній мірі корелюють з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях», – говорится в методических рекомендациях.

Что касается отдельных предметов, то, к примеру, по «Зарубежной литературе» теперь в 5 классе добавили к альтернативному прочтению «Снежную королеву» Андерсена, а в 9 классе – «Собаче серце» Булгакова.

По украинской литературе выкинули «Вчительку» Малышка (Вчителько, моя, зоре світова…) и «Кайдашеву семью» Нечуй-Левицкого.

Но кое что и добавили: в раздел «Родинно-побутові пісні» – шуточную песню «Ой під вишнею, під череш-нею» (стояв старий з молодою…), а в раздел «Народні казки» – сказку «Яйце-райце». Все для того, чтобы осовременить программу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове ищут учителей. Список вакансий

В школы Чернигова требуются учителя. Вакантные должности обнародованы на официальном сайте

На черниговских школьниках проведут эксперимент

В новом учебном году будут учить по-новому! Правда, пока глобальные новации коснутся всего-лишь

Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова

Еще совсем ничего и - наступят летние каникулы для школьников.

24 апреля стартует ВНО-2015

24 апреля 2015 в Украине проводится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и

В Чернигове упростили школьную программу

Как поделились в управлении образования Черниговского горсовета, в программе обучения школьников

У черниговских школьников - радость! Снят запрет пользоваться телефонами во ...

Министерство образования Украины приняло решение снять введенный в 2007 году запрет на
﻿
Видео
«Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику Прикормленная дворняга покусала в Чернигове беременную
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети