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Черниговские патрульные задержали мужчину со свертком наркотиков

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 51
Черниговские патрульные задержали мужчину со свертком наркотиковПатрульные обнаружили у гражданина вещество, похожее на наркотическое.

10 августа, проверяя личность мужчины по ориентировке о розыске человека, причастного к совершению преступления, патрульные обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое.

Около одиннадцати вечера, остановив на улице гражданина и объяснив ему причину, по которой обратили на него внимание, правоохранители начали с ним общаться.

Было заметно, что человек сильно нервничает. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

На место вызвали следственно-оперативную группу.


Пресс-служба управления патрульной полиции в Черниговешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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