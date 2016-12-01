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Черниговские патрульные задержали мужчину со свертком наркотиков
- Вчера, 17:02
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Патрульные обнаружили у гражданина вещество, похожее на наркотическое.
10 августа, проверяя личность мужчины по ориентировке о розыске человека, причастного к совершению преступления, патрульные обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое.
Около одиннадцати вечера, остановив на улице гражданина и объяснив ему причину, по которой обратили на него внимание, правоохранители начали с ним общаться.
Было заметно, что человек сильно нервничает. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
10 августа, проверяя личность мужчины по ориентировке о розыске человека, причастного к совершению преступления, патрульные обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое.
Около одиннадцати вечера, остановив на улице гражданина и объяснив ему причину, по которой обратили на него внимание, правоохранители начали с ним общаться.
Было заметно, что человек сильно нервничает. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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