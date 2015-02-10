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Депутата из Черниговской области оштрафовали за несвоевременную подачу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:32
  • Просмотров: 50
Депутата из Черниговской области оштрафовали за несвоевременную подачу При участии прокуратуры Черниговской области апелляционным судом оставлено без изменений постановление Прилукского горрайонного суда, которым одного из депутатов городского совета признано виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и наложено взыскание в виде штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Прокурор в судебном заседании доказал, что депутат несвоевременно, без уважительных на то причин, подал декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Тем самым он, как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля). Постановление вступило в законную силу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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