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Легендарный «Слоник» получит вторую жизнь (фото)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:33
  • Просмотров: 82
Легендарный «Слоник» получит вторую жизнь (фото)Горка «Слоник» - это, можно сказать, уникальная скульптура, которая является визитной карточкой улицы Любецкая. Долгие годы горка была запущена и ситуацию решили изменить активисты. Об этом сообщает на свой странице в Facebook Национальный Корпус Чернигов. «Слоник» реконструируют. Работы по обновлению горки уже начались.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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