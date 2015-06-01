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Легендарный «Слоник» получит вторую жизнь (фото)
- Вчера, 13:33
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Горка «Слоник» - это, можно сказать, уникальная скульптура, которая является визитной карточкой улицы Любецкая. Долгие годы горка была запущена и ситуацию решили изменить активисты. Об этом сообщает на свой странице в Facebook Национальный Корпус Чернигов. «Слоник» реконструируют. Работы по обновлению горки уже начались.
Источник: http://cheline.com.ua
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