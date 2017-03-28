﻿﻿ В Нежине – парковая «лихорадка» » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Нежине – парковая «лихорадка»
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Нежине – парковая «лихорадка»

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 59
В Нежине – парковая «лихорадка»На днях в городе открыли восстановленный сквер имени Юрия Лисянского, ведется подготовка к реконструкции парка имени Тараса Шевченко и к созданию парка имени Карла Брюллова. Обо всех этих событиях сообщает местное издание «Нежатин».

11 августа, в Нежине состоялось торжественное открытие отреставрированного дома и сквера имени всемирно известного украинского мореплавателя Юрия Лисянского.

Зеленую зону привели в порядок и дополнили «островками» - местами на маршруте реальных плаваний известного земляка.


В доме Лисянского отремонтированы и покрашены стены, цоколь, кровля, водосточная система. В сквере окрашены ограждение, установлены урны, гранитные плиты с полусферами и гравировкой этапов путешествия, установлена ​​подсветка.

Главный парк Нежина – парк имени Тараса Шевченко – давно устарел. Все благоустройство этого места отдыха – старые полуржавые советские аттракционы, урны и лавочки.


В данный момент депутаты городского совета обсуждают проект создания специальной комиссии, в которую войдут чиновники и активисты. Итогом работы комиссии должны стать идеи по реконструкции парка.

Кроме того, по инициативе Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, принято решение о создании на территории учебного заведения первого в Украине сквера имени Карла Брюллова.


Картины известного художника, принявшего ключевое участие в выкупе из неволи юного Тараса Шевченко, есть в картиной галерее университета.

Нежатиншаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговские университеты – худшие в стране

Лучший наш ВУЗ – Черниговский национальный технологический университет – только 121-й в Украине.

Сквер Хмельницкого в Чернигове закончат делать через три месяца

Реконструкция сквера продлится до лета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Реконструкция сквера им. Богдана Хмельницкого продолжается

В Чернигове в сквере имени Б. Хмельницкого установили 29 новых лавочек. По проекту они будут 65,

Бюст Тараса Шевченко перед фасадом Черниговского национального педагогическ ...

В этом году монументу исполнилось 10 лет. Это третий памятник Шевченко в истории Чернигова и

Семь лет назад черниговский стадион имени Юрия Гагарина перешел из коммунал ...

Семь лет назад черниговский стадион имени Юрия Гагарина перешел из коммунальной собственности в

Студенты Черниговского педуниверситета представят Украину на Универсиаде-20 ...

В Киеве состоялось заседание на тему - подготовка украинских студентов-спортсменов к ХХVI
﻿
Видео
Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети