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В Нежине – парковая «лихорадка»
- Вчера, 14:02
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На днях в городе открыли восстановленный сквер имени Юрия Лисянского, ведется подготовка к реконструкции парка имени Тараса Шевченко и к созданию парка имени Карла Брюллова. Обо всех этих событиях сообщает местное издание «Нежатин».
11 августа, в Нежине состоялось торжественное открытие отреставрированного дома и сквера имени всемирно известного украинского мореплавателя Юрия Лисянского.
Зеленую зону привели в порядок и дополнили «островками» - местами на маршруте реальных плаваний известного земляка.
В доме Лисянского отремонтированы и покрашены стены, цоколь, кровля, водосточная система. В сквере окрашены ограждение, установлены урны, гранитные плиты с полусферами и гравировкой этапов путешествия, установлена подсветка.
Главный парк Нежина – парк имени Тараса Шевченко – давно устарел. Все благоустройство этого места отдыха – старые полуржавые советские аттракционы, урны и лавочки.
В данный момент депутаты городского совета обсуждают проект создания специальной комиссии, в которую войдут чиновники и активисты. Итогом работы комиссии должны стать идеи по реконструкции парка.
Кроме того, по инициативе Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, принято решение о создании на территории учебного заведения первого в Украине сквера имени Карла Брюллова.
Картины известного художника, принявшего ключевое участие в выкупе из неволи юного Тараса Шевченко, есть в картиной галерее университета.
Нежатин
11 августа, в Нежине состоялось торжественное открытие отреставрированного дома и сквера имени всемирно известного украинского мореплавателя Юрия Лисянского.
Зеленую зону привели в порядок и дополнили «островками» - местами на маршруте реальных плаваний известного земляка.
В доме Лисянского отремонтированы и покрашены стены, цоколь, кровля, водосточная система. В сквере окрашены ограждение, установлены урны, гранитные плиты с полусферами и гравировкой этапов путешествия, установлена подсветка.
Главный парк Нежина – парк имени Тараса Шевченко – давно устарел. Все благоустройство этого места отдыха – старые полуржавые советские аттракционы, урны и лавочки.
В данный момент депутаты городского совета обсуждают проект создания специальной комиссии, в которую войдут чиновники и активисты. Итогом работы комиссии должны стать идеи по реконструкции парка.
Кроме того, по инициативе Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя, принято решение о создании на территории учебного заведения первого в Украине сквера имени Карла Брюллова.
Картины известного художника, принявшего ключевое участие в выкупе из неволи юного Тараса Шевченко, есть в картиной галерее университета.
Нежатин
Источник: 0462.ua
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