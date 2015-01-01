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Вокруг Земснаряда черниговские «свиньи» оставили 10 тонн мусора
- Вчера, 14:43
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В управление ЖКХ Черниговского горсовета рассказали, что внеплановая уборка территории около популярного летом места отдыха обошлась бюджету почти в 4 тысячи гривен.
Коммунальщики отмечают, что уборка несанкционированных свалок в этом районе проводится уже второй раз за лето.
Несмотря на то, что с прошлой уборки прошло не так уж много времени, в этот раз было собрано 16 кубометров или 10 тонн строительного мусора, бытовых отходов и обрезанных веток деревьев. Погрузчик работал 4 часа.
При этом специально оборудованная у пляжа емкость для мусора (бетонное кольцо) не была заполнена.
Коммунальные службы призывают всех черниговцев, отдыхающих на пляжах, в парках или скверах Чернигова, а также всех жителей районов, прилегающих к зеленым зонам, следить за чистотой в городе.
Коммунальщики отмечают, что уборка несанкционированных свалок в этом районе проводится уже второй раз за лето.
Несмотря на то, что с прошлой уборки прошло не так уж много времени, в этот раз было собрано 16 кубометров или 10 тонн строительного мусора, бытовых отходов и обрезанных веток деревьев. Погрузчик работал 4 часа.
При этом специально оборудованная у пляжа емкость для мусора (бетонное кольцо) не была заполнена.
Коммунальные службы призывают всех черниговцев, отдыхающих на пляжах, в парках или скверах Чернигова, а также всех жителей районов, прилегающих к зеленым зонам, следить за чистотой в городе.
Источник: 0462.ua
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