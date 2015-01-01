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Вокруг Земснаряда черниговские «свиньи» оставили 10 тонн мусора

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:43
  • Просмотров: 60
Вокруг Земснаряда черниговские «свиньи» оставили 10 тонн мусораВ управление ЖКХ Черниговского горсовета рассказали, что внеплановая уборка территории около популярного летом места отдыха обошлась бюджету почти в 4 тысячи гривен.

Коммунальщики отмечают, что уборка несанкционированных свалок в этом районе проводится уже второй раз за лето.

Несмотря на то, что с прошлой уборки прошло не так уж много времени, в этот раз было собрано 16 кубометров или 10 тонн строительного мусора, бытовых отходов и обрезанных веток деревьев. Погрузчик работал 4 часа.

При этом специально оборудованная у пляжа емкость для мусора (бетонное кольцо) не была заполнена.

Коммунальные службы призывают всех черниговцев, отдыхающих на пляжах, в парках или скверах Чернигова, а также всех жителей районов, прилегающих к зеленым зонам, следить за чистотой в городе.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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