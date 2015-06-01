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Руководителя черниговского ЖЭК-10 подозревают в коррупции

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 60
Руководителя черниговского ЖЭК-10 подозревают в коррупцииНа Едином госреестре судебных решений 31 июля появилось решение Новозаводского районного суда, согласно которому, следственное управление ГУПН в Черниговской области открыло дело на начальника КП «ЖЕК-10» по факту возможного присвоения или растраты бюджетных средств.

Начальника ЖЭКа Руслана Волока подозревают в завладении денежными средствами по предварительному сговору с руководством ООО «Десна Ком Сервис» при заключении договоров подряда на текущий ремонт изоляции трубопроводов теплоцентрали и горячего водоснабжения в ряде жилых домов Чернигова в 2016 г. стоимостью 663,3 тыс. грн.

Как выяснилось позже, работы выполнялись ненадлежащим образом, тем не менее были приняты КП, а деньги за них перечислены в полном объеме.

Для прикрытия должностными лицами «ЖЭК-10» в 2017 году были заключены еще несколько договоров об оказании услуг по текущему ремонту изоляции трубопроводов на сумму 594 тыс. грн., которые были обнародованы в системе Prozorro.

Так, в указанных документах дублируются номера отдельных домов, определенные для проведения работ в 2016 года.

В апреле 2017 г. в ходе осмотра подвальных помещений фигурирующих в документах на коммуникациях сотрудники полиции обнаружили 294 м новой теплоизоляции, но на большинстве труб так и осталась старое покрытие в неудовлетворительном состоянии (трухлое, в некоторых местах вообще отсутствовало).

В мае в служебных кабинетах КП «ЖЭК-10» был проведен обыск, в ходе которого изъяли вышеуказанные договоры подряда, сметную и бухгалтерскую документацию, акты приема-передачи выполненных работ, дефектные акты.

На протяжение июля (с 1 по 28) в коммпредприятии проводилась внеплановая аудиторская проверка.

Действия руководителя КП квалифицируются по признакам ч. 3 ст. 191 КК України, которая предусматривает 3-5 лет ограничения либо 3-8 лет лишения свободы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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