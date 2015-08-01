4ернігів.інфо » Стрічка новин » Директоров школ в Чернигове хотят назначать на конкурсной основе
Директоров школ в Чернигове хотят назначать на конкурсной основе
- Вчера, 15:33
- Просмотров: 55
На рассмотрение депутатов Черниговского городского совета во время очередной сессии, которая состоится 17 августа, вносится вопрос об утверждении нового порядка назначения на должность руководителей учебных заведений системы общего среднего образования города Чернигова. Сообщает пресс-служба горсовета.
По новой процедуре выбор тех, кто займет должности руководителей общеобразовательных учебных и других заведений системы общего среднего образования, предлагается осуществлять путем конкурсного отбора. Победитель такого отбора будет назначаться на должность путем заключения с ним контракта.
По такому принципу предлагается назначать новых директоров школ. Тем, кто уже работает на этих должностях по привычной формой трудовых отношений, может быть предложено перейти на контракт с их согласия.
Как показывает европейская практика, контракт как форму трудового договора считают особенно целесообразным применять в тех случаях, когда речь идет о найме высококвалифицированных специалистов, на которых возлагаются важные обязанности.
В основном это наиболее гибкая форма трудового договора касается руководителей, работа которых требует особой профессиональной подготовки, творческих способностей, деловых качеств и ответственности. Работникам, с которыми заключаются контракты, как правило, создается также режим наибольшего благоприятствования, в частности, более высокий урівень зарплаты.
Размер выплат по контракту не может быть меньше, чем это предусмотрено действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором, но может быть больше. В контракте также могут определяться дополнительные надбавки и выплаты, премии и вознаграждения при подведении итогов работы за год или за иной период.
Ранее, 15 июня, исполнительный комитет городского совета уже ввел обязательное применение контрактной формы трудового договора при регулировании трудовых отношений с главными врачами учреждений здравоохранения, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Чернигова.
Руководители государственных, коммунальных учреждений здравоохранения будут назначаться на должность путем заключения с ними контракта сроком от 3 до 5 лет в соответствии с Законом Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья».
По новой процедуре выбор тех, кто займет должности руководителей общеобразовательных учебных и других заведений системы общего среднего образования, предлагается осуществлять путем конкурсного отбора. Победитель такого отбора будет назначаться на должность путем заключения с ним контракта.
По такому принципу предлагается назначать новых директоров школ. Тем, кто уже работает на этих должностях по привычной формой трудовых отношений, может быть предложено перейти на контракт с их согласия.
Как показывает европейская практика, контракт как форму трудового договора считают особенно целесообразным применять в тех случаях, когда речь идет о найме высококвалифицированных специалистов, на которых возлагаются важные обязанности.
В основном это наиболее гибкая форма трудового договора касается руководителей, работа которых требует особой профессиональной подготовки, творческих способностей, деловых качеств и ответственности. Работникам, с которыми заключаются контракты, как правило, создается также режим наибольшего благоприятствования, в частности, более высокий урівень зарплаты.
Размер выплат по контракту не может быть меньше, чем это предусмотрено действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором, но может быть больше. В контракте также могут определяться дополнительные надбавки и выплаты, премии и вознаграждения при подведении итогов работы за год или за иной период.
Ранее, 15 июня, исполнительный комитет городского совета уже ввел обязательное применение контрактной формы трудового договора при регулировании трудовых отношений с главными врачами учреждений здравоохранения, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Чернигова.
Руководители государственных, коммунальных учреждений здравоохранения будут назначаться на должность путем заключения с ними контракта сроком от 3 до 5 лет в соответствии с Законом Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья».
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В школах Чернигова готовятся принимать и детей с особыми потребностями
Сегодня очень актуальна проблема образовательной интеграции детей с нарушениями психофизического
В детсадах и школах Чернигова снова тепло
На сегодня в общеобразовательных учебных заведениях и детсадах Чернигова восстановлено
В Чернигове впервые проводится комплексное оценивание компетентности руково ...
11-12 января в Чернигове проводится комплексная оценка компетентности руководителей
Кому не нужно заполнять электронные декларации
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения,
Финансировать школы и больницы теперь будут местные бюджеты
Кроме того, в случае отсутствия в местных бюджетах средств на содержание другого персонала учебных
В Черниговской области провели семинар по профориентации учащихся
Специалисты Бобровицкого РЦЗ совместно с Черниговским районным отделом образования
Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П... Черниговцы проголосовали против поднятия тарифа на проезд в ... Черниговводоканал купил новую технику
Добавить комментарий!