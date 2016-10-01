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В Чернигове и области ожидаются сильные шквалы и град
- Вчера, 16:03
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По информации Гидрометцентра Украины, 14 августа в Чернигове и в области ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами сильные ливни, град. Об этом предупреждает патрульная служба Чернигова.
Патрульная полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными: пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуется обязательно выделить себя на дороге.
Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы должны использовать светлую одежду и по возможности световозвращающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и среагировать.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Патрульная полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными: пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуется обязательно выделить себя на дороге.
Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы должны использовать светлую одежду и по возможности световозвращающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и среагировать.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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