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В Чернигове и области ожидаются сильные шквалы и град

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:03
  • Просмотров: 69
В Чернигове и области ожидаются сильные шквалы и градПо информации Гидрометцентра Украины, 14 августа в Чернигове и в области ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами сильные ливни, град. Об этом предупреждает патрульная служба Чернигова.

Патрульная полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными: пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуется обязательно выделить себя на дороге.

Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы должны использовать светлую одежду и по возможности световозвращающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и среагировать.

Пресс-служба управления патрульной полиции в Черниговешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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