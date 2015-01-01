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Сало подорожало, обувь подешевела – тенденция колебания цен в Черниговской области
- Вчера, 16:31
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На потребительском рынке области в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
Больше всего (на 13,2%) подорожало сало. На 0,9-3,0% выросли цены на молоко, хлеб, масло подсолнечное, сахар, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты.
В то же время на 3,5 –15,6% подешевели овощи, крупы гречневые, фрукты, рыба и продукты из рыбы, яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,3%, что в первую очередь связано с подорожанием табачных изделий на 0,6%.
Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь - на 8,4%, одежда -на 2,6%.
Рост цен на транспорт в целом на 0,3% вызвано, в основном, удорожанием автомобилей на 1,0%, транспортных услуг - на 0,2%. В то же время топливо
и смазки снизились в цене на 0,9%.
Больше всего (на 13,2%) подорожало сало. На 0,9-3,0% выросли цены на молоко, хлеб, масло подсолнечное, сахар, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты.
В то же время на 3,5 –15,6% подешевели овощи, крупы гречневые, фрукты, рыба и продукты из рыбы, яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,3%, что в первую очередь связано с подорожанием табачных изделий на 0,6%.
Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь - на 8,4%, одежда -на 2,6%.
Рост цен на транспорт в целом на 0,3% вызвано, в основном, удорожанием автомобилей на 1,0%, транспортных услуг - на 0,2%. В то же время топливо
и смазки снизились в цене на 0,9%.
Источник: 0462.ua
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