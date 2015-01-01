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За выброс мусора в неположенном месте черниговцам грозит до 1360 грн

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 56
За выброс мусора в неположенном месте черниговцам грозит до 1360 грн В ходе патрулирования сотрудники муниципальной варты обнаружили ряд нарушений.

Все они - случаи выброса мусора в непредусмотренных местах.

В частности, при патрулирование Земснаряд были задержан с поличным сразу два нарушителя.

На всех лиц составлены протоколы, им грозит штраф предусмотренный статьей ст. 152 КУоАП, в размере от 340 грн. до 1360 грн.

Размер штрафа определяется административной комиссией.

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Источник: 0462.ua

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