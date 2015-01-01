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За выброс мусора в неположенном месте черниговцам грозит до 1360 грн
- Вчера, 17:02
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В ходе патрулирования сотрудники муниципальной варты обнаружили ряд нарушений.
Все они - случаи выброса мусора в непредусмотренных местах.
В частности, при патрулирование Земснаряд были задержан с поличным сразу два нарушителя.
На всех лиц составлены протоколы, им грозит штраф предусмотренный статьей ст. 152 КУоАП, в размере от 340 грн. до 1360 грн.
Размер штрафа определяется административной комиссией.
КП "Муниципальная варта Чернигова"
Все они - случаи выброса мусора в непредусмотренных местах.
В частности, при патрулирование Земснаряд были задержан с поличным сразу два нарушителя.
На всех лиц составлены протоколы, им грозит штраф предусмотренный статьей ст. 152 КУоАП, в размере от 340 грн. до 1360 грн.
Размер штрафа определяется административной комиссией.
КП "Муниципальная варта Чернигова"
Источник: 0462.ua
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