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Черниговским учителям напоминают о возможности выиграть 100 тысяч гривень

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:10
  • Просмотров: 55
Черниговским учителям напоминают о возможности выиграть 100 тысяч гривеньОбщественный союз "Освитория" проводит в этом году конкурс Global Teacher Prize Ukraine, известный как Нобелевская премия для педагогов. Об этом напоминают руководителям и педагогическим коллективам учебных заведений области на официальном сайте управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации.

Цель конкурса – отметить достижения учителей, которые внесли весомый вклад в профессию.

Победитель Global Teacher Prize Ukraine получит:

-денежное вознаграждение (100 тысяч гривен),

-возможности повышения квалификации (курсы, тренинги, мастер-классы от учебного центра"Освитории"),

-поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубае, где объявят имя лучшего учителя в мире,

-подарки от партнеров.

Заявки принимаются до 15 августа 2017 года.

Более подробную информацию о премии можно узнать у менеджера креативных образовательных проектов Елены Северенчук по тел. 093 8418656 или по электронной почте: sol@osvitoria.orgшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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