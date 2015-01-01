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Черниговским учителям напоминают о возможности выиграть 100 тысяч гривень
- Вчера, 18:10
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Общественный союз "Освитория" проводит в этом году конкурс Global Teacher Prize Ukraine, известный как Нобелевская премия для педагогов. Об этом напоминают руководителям и педагогическим коллективам учебных заведений области на официальном сайте управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации.
Цель конкурса – отметить достижения учителей, которые внесли весомый вклад в профессию.
Победитель Global Teacher Prize Ukraine получит:
-денежное вознаграждение (100 тысяч гривен),
-возможности повышения квалификации (курсы, тренинги, мастер-классы от учебного центра"Освитории"),
-поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубае, где объявят имя лучшего учителя в мире,
-подарки от партнеров.
Заявки принимаются до 15 августа 2017 года.
Более подробную информацию о премии можно узнать у менеджера креативных образовательных проектов Елены Северенчук по тел. 093 8418656 или по электронной почте: sol@osvitoria.org
Цель конкурса – отметить достижения учителей, которые внесли весомый вклад в профессию.
Победитель Global Teacher Prize Ukraine получит:
-денежное вознаграждение (100 тысяч гривен),
-возможности повышения квалификации (курсы, тренинги, мастер-классы от учебного центра"Освитории"),
-поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубае, где объявят имя лучшего учителя в мире,
-подарки от партнеров.
Заявки принимаются до 15 августа 2017 года.
Более подробную информацию о премии можно узнать у менеджера креативных образовательных проектов Елены Северенчук по тел. 093 8418656 или по электронной почте: sol@osvitoria.org
Источник: 0462.ua
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