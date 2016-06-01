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Пятерку и шестерку убирают, единицу и девятку возвращают
- Вчера, 17:32
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В связи с запланированным перекрытием двух улиц в Чернигове для проведения (на ул. Мазепы - для завершения) ремонтных работ в движении общественного транспорта на эти дни произойдут некоторые изменения.
Перекрытие ул. Ивана Мазепы (от ул. Ремесленной до ул. Любечского) на 2 дня: 14 и 15 августа:
- Троллейбус на маршруте №6 на эти дни отменяется.
- Троллейбус на маршруте №4 вместо поворота на ул. Ивана Мазепы будет ехать по пр. Мира, поворачивать на пр. Победы и по нему - до выезда на свой привычный маршрут.
- Троллейбус на маршруте №5 отменяется, вместо него будет временно введен автобус №5-А. Этот автобус будет выезжать на ул. Любечской у школы №13, поворачивать налево на перекрестке ул. Любечской с ул. Черновола, далее - на пр. Мира до главпочтамта, там поворачивать направо на пр. Победы и ехать на вокзал. В обратную сторону - тем же маршрутом.
- Троллейбус №1 в сторону вокзала будет ехать прямо по пр. Победы.
Примечание: Чтобы не создавать дополнительной путаницы, этого расписания общественный транспорт будет соблюдать все два дня даже в том случае, если дорожные службы закончат работу раньше и движение по ул. Ивана Мазепы для транспорта откроют, например, 15 августа днем.
Перекрытие ул. Шевченко (до 31 августа):
- С воскресенья, 13 августа, в связи с завершением ремонта ул. Гетмана Полуботка возвращается на маршрут троллейбус №9. Перекрытую ул. Шевченко он объезжать по улицам Кирпоноса и Елецкой (бывшую Белинского). Выезжать на ул. Шевченко перед Красным мостом, как троллейбус №8.
- С этого же дня возобновляет движение и троллейбус №1. Объезд перекрытого участка ул. Шевченко - как и в троллейбуса №9.
Перекрытие ул. Ивана Мазепы (от ул. Ремесленной до ул. Любечского) на 2 дня: 14 и 15 августа:
- Троллейбус на маршруте №6 на эти дни отменяется.
- Троллейбус на маршруте №4 вместо поворота на ул. Ивана Мазепы будет ехать по пр. Мира, поворачивать на пр. Победы и по нему - до выезда на свой привычный маршрут.
- Троллейбус на маршруте №5 отменяется, вместо него будет временно введен автобус №5-А. Этот автобус будет выезжать на ул. Любечской у школы №13, поворачивать налево на перекрестке ул. Любечской с ул. Черновола, далее - на пр. Мира до главпочтамта, там поворачивать направо на пр. Победы и ехать на вокзал. В обратную сторону - тем же маршрутом.
- Троллейбус №1 в сторону вокзала будет ехать прямо по пр. Победы.
Примечание: Чтобы не создавать дополнительной путаницы, этого расписания общественный транспорт будет соблюдать все два дня даже в том случае, если дорожные службы закончат работу раньше и движение по ул. Ивана Мазепы для транспорта откроют, например, 15 августа днем.
Перекрытие ул. Шевченко (до 31 августа):
- С воскресенья, 13 августа, в связи с завершением ремонта ул. Гетмана Полуботка возвращается на маршрут троллейбус №9. Перекрытую ул. Шевченко он объезжать по улицам Кирпоноса и Елецкой (бывшую Белинского). Выезжать на ул. Шевченко перед Красным мостом, как троллейбус №8.
- С этого же дня возобновляет движение и троллейбус №1. Объезд перекрытого участка ул. Шевченко - как и в троллейбуса №9.
Источник: 0462.ua
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