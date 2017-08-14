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Умер актер черниговского театра

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:05
  • Просмотров: 95
Умер актер черниговского театраСегодня, 14 августа, на 33-м году жизни скоропостижно ушел из жизни талантливый актер Черниговского театра кукол Александр Олейник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный руководитель театра Виталий Гольцов. «Он был патриотом - хотел всеми силами своей души создания человеческого, государственного и политического сожительства людей на украинской земле», - написал Виталий Гольцов.

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Источник: http://cheline.com.ua

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