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Умер актер черниговского театра
- Вчера, 13:05
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Сегодня, 14 августа, на 33-м году жизни скоропостижно ушел из жизни талантливый актер Черниговского театра кукол Александр Олейник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный руководитель театра Виталий Гольцов. «Он был патриотом - хотел всеми силами своей души создания человеческого, государственного и политического сожительства людей на украинской земле», - написал Виталий Гольцов.
Источник: http://cheline.com.ua
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