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На Черниговщине возмещено из бюджета почти 836 млн. гривен налога на добавленную стоимость

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:33
  • Просмотров: 59
На Черниговщине возмещено из бюджета почти 836 млн. гривен налога на добавленную стоимость
В январе - июле плательщиками области заявлено к возмещению из бюджета
налога на добавленную стоимость на сумму 796300000. гривен. Об этом сообщили в
управлении налогов и сборов с юридических лиц Главного управления ДФС в
Черниговской области.
По состоянию на 1 августа текущего года на счета плательщиков возмещено
835900000. Гривен.
В июле по возмещению НДС обратились 134 субъектов хозяйствования,
которые задекларировали более 107 млн. гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
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Источник: 4ernigiv.info

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