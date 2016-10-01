На Черниговщине возмещено из бюджета почти 836 млн. гривен налога на добавленную стоимость

В январе - июле плательщиками области заявлено к возмещению из бюджета

налога на добавленную стоимость на сумму 796300000. гривен. Об этом сообщили в

управлении налогов и сборов с юридических лиц Главного управления ДФС в

Черниговской области.

По состоянию на 1 августа текущего года на счета плательщиков возмещено

835900000. Гривен.

В июле по возмещению НДС обратились 134 субъектов хозяйствования,

которые задекларировали более 107 млн. гривен.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.