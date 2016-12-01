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Проект «Брак в сутки» - набирает популярность
- Вчера, 14:09
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За пол года существования пилотного проекта «Брак в сутки» в Чернигове поженились 200 влюбленных пар. Сегодня, 9 августа, счастливый свадебный номер поймало супругов Андрея и Майи.
- Для влюбленных, которые не могут ждать месяц, проект - это идеальное решение. Вместе мы уже шесть лет, но также решили не терять времени и жениться быстро и удобно, - поделились своими впечатлениями молодожены.
Самым популярным месяцем для бракосочетаний оказался июнь - 48 свадеб. Однако «горячий» день остался в апреле, 28 числа. Из 200 пар - 41 брак зарегистрирован с гражданами других стран (Италия, Израиль, Англия, Беларусь, Польша, Финлядндия, Турция, Эстония и другие).
Также стоит напомнить, что с октября прошлого года супруги получают два свидетельства о браке без штампа в паспорте.
Если вы хотите воспользоваться услугой, подробную информацию можете получить по телефону: (0462) 970-837 (с 9:00 до 18:00).
Пресс-служба Городского Дворца культуры
- Для влюбленных, которые не могут ждать месяц, проект - это идеальное решение. Вместе мы уже шесть лет, но также решили не терять времени и жениться быстро и удобно, - поделились своими впечатлениями молодожены.
Самым популярным месяцем для бракосочетаний оказался июнь - 48 свадеб. Однако «горячий» день остался в апреле, 28 числа. Из 200 пар - 41 брак зарегистрирован с гражданами других стран (Италия, Израиль, Англия, Беларусь, Польша, Финлядндия, Турция, Эстония и другие).
Также стоит напомнить, что с октября прошлого года супруги получают два свидетельства о браке без штампа в паспорте.
Если вы хотите воспользоваться услугой, подробную информацию можете получить по телефону: (0462) 970-837 (с 9:00 до 18:00).
Пресс-служба Городского Дворца культуры
Источник: 4ernigiv.info
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