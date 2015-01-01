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По уплате налогового долга

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:28
  • Просмотров: 62
По уплате налогового долга
ГУ ДФС в области напоминает о необходимости срочной уплаты
задолженности, в том числе и плательщиками, сумма долга которых не превышает 1000
гривен. Перечень последних размещен на субсайти Территориальных органов ДФС в
Черниговской области (ch.sfs.gov.ua) в разделе «Полезные ссылки».

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
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Источник: 4ernigiv.info

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