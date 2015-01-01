По уплате налогового долга

ГУ ДФС в области напоминает о необходимости срочной уплаты

задолженности, в том числе и плательщиками, сумма долга которых не превышает 1000

гривен. Перечень последних размещен на субсайти Территориальных органов ДФС в

Черниговской области (ch.sfs.gov.ua) в разделе «Полезные ссылки».



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.