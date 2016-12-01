График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни

С целью организации качественного выполнения

органами ДФС возложенных задач по

обслуживания налогоплательщиков,

предотвращения возникновения возможных

рисков несвоевременного и некачественного

принятия налоговой отчетности и

предоставления административных услуг,

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в

Черниговской области сообщает о

режим работы Центра обслуживания



плательщиков в праздничные дни:

19 августа 2017 - рабочий день до 17.00;

25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства (по

необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных

подразделений) до 13 ч. 00 мин .;

24,26,27 августа 2017 - выходные дни.



Черниговская ОГНИ