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График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни
- Вчера, 15:43
- Просмотров: 61
С целью организации качественного выполнения
органами ДФС возложенных задач по
обслуживания налогоплательщиков,
предотвращения возникновения возможных
рисков несвоевременного и некачественного
принятия налоговой отчетности и
предоставления административных услуг,
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в
Черниговской области сообщает о
режим работы Центра обслуживания
плательщиков в праздничные дни:
19 августа 2017 - рабочий день до 17.00;
25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства (по
необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных
подразделений) до 13 ч. 00 мин .;
24,26,27 августа 2017 - выходные дни.
Черниговская ОГНИ
органами ДФС возложенных задач по
обслуживания налогоплательщиков,
предотвращения возникновения возможных
рисков несвоевременного и некачественного
принятия налоговой отчетности и
предоставления административных услуг,
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в
Черниговской области сообщает о
режим работы Центра обслуживания
плательщиков в праздничные дни:
19 августа 2017 - рабочий день до 17.00;
25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства (по
необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных
подразделений) до 13 ч. 00 мин .;
24,26,27 августа 2017 - выходные дни.
Черниговская ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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