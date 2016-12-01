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График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:43
  • Просмотров: 61
График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни
С целью организации качественного выполнения
органами ДФС возложенных задач по
обслуживания налогоплательщиков,
предотвращения возникновения возможных
рисков несвоевременного и некачественного
принятия налоговой отчетности и
предоставления административных услуг,
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в
Черниговской области сообщает о
режим работы Центра обслуживания

плательщиков в праздничные дни:
19 августа 2017 - рабочий день до 17.00;
25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства (по
необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных
подразделений) до 13 ч. 00 мин .;
24,26,27 августа 2017 - выходные дни.

Черниговская ОГНИ
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Источник: 4ernigiv.info

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