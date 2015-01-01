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ТЕ Украины призывает общественность сообщать о коррупции в табачной сфере

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:17
  • Просмотров: 62
ТЕ Украины призывает общественность сообщать о коррупции в табачной сфереГраждане, которым известно о коррупционных злоупотреблениях в табачной сфере, могут анонимно обращаться к команде украинского представительства глобальной антикоррупционной сети Transparency International. Таким образом каждый украинец сможет помочь разоблачать коррупцию с указанием точных фактов, которые могут быть проверены.

В начале июня 2017 Transparency International Украина опубликовала мониторинговое исследование, посвященное возможному конфликту интересов в табачной отрасли. Оказалось, что представители парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и другие лица является «лоббистами» интересов производителей табака. Однако множество фактов могут остаться неизвестными без прямого участия анонимных обличителей коррупции.

Продолжение скрытого табачного лоббизма является неприемлемым. Статья 5.3 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака требует защитить политику здравоохранения от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности. Действующее законодательство прямо говорит о приоритетности политики в сфере здравоохранения над финансовыми, налоговыми и корпоративными интересами лиц, связанных с табачной промышленностью.

Мы просим не молчать об известных вам случаях коррупции и конфликтов интересов в табачной промышленности. Сообщить о нарушении можно анонимно, отправив письмо с темой «Табак» по электронной почте: office@ti-ukraine.org. В письме следует указать конкретные факты коррупции или конфликта интересов, фамилии, место ситуации и другие релевантные обстоятельства, а также свои контакты, по крайней мере адрес электронной почты.

ТЕ Украина выступает против «подковерных» договоренностей, которые вредят интересам общества, и призывает власти и бизнес к прозрачному сотрудничества.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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