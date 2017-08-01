О наиболее актуальные вопросы по уплате земельного налога рассказала

начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления

ДФС в Черниговской области Светлана Волкова.

Плата за землю - обязательный платеж в составе налога на имущество,

взимается в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки

государственной и коммунальной собственности.



Кто является плательщиком земельного налога



Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и

землепользователи. Объектами налогообложения являются земельные участки, находящиеся в

собственности или пользовании граждан.



Как определяется база для налогообложения



В соответствии с требованиями ст. 271 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ)

базой налогообложения платой за землю является нормативная денежная оценка земельных

участков с учетом коэффициента индексации, а также площадь земельных участков,

нормативная денежная оценка которых не проведена.

Ставки налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых

проведения, устанавливаются местными органами самоуправления в размере не

более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего

пользования - не более 1 процента, а для сельскохозяйственных угодий - не

менее 0,3 процента и не более 1 (статья 274 НКУ).



Что является основанием для начисления арендной платы



Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор

аренды такого земельного участка (статья 288 НКУ). Перечни арендаторов к

контролирующих органов подают органы исполнительной власти и органы местного

самоуправления, заключают такие договоры, до 01 февраля. Размер арендной

платы устанавливается в договоре аренды и не может быть меньше, чем земельный

налог, и больше чем 12 процентов от нормативной денежной оценки.



Льготы в налогообложении



Требованиями Налогового кодекса Украины предусмотрены льготы в

налогообложении платой за землю. Так согласно ст.281 НКУ от уплаты земельного

налога освобождаются:

- инвалиды первой и второй группы;

- физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- пенсионеры (по возрасту)

- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины & quot; О

статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты & quot ;;

- физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали в результате

Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один

земельный участок по каждому виду использования в пределах норм.

Базовым налоговым периодом для платы за землю является календарный год.



Как начисляется налог



Начисление физическим лицам сумм налога производится контролирующими

органами по месту нахождения земельного участка, которые присылают (вручают)

налоговое уведомление-решение плательщику по месту его регистрации до 1 июля

текущего года. Налог на землю гражданами уплачивается в течение 60

календарных дней со дня получения такого налогового уведомления-решения.

Состояние дел с уплатой земельного налога в области



На сегодняшний день органами ДФС гражданам нашей области начислено

платы за землю на общую сумму около 70 млн. грн., что на 17 млн. грн. больше

чем в прошлом году. Кроме этого, физическими лицами - предпринимателями, согласно поданной

отчетности по земельному налогу и арендной плате на 2017 год, задекларировано 30

млн. грн. налога.

Поступления налога от физических лиц по состоянию на 01.08.2017 составляют

36700000. Грн., Что на 6,2 млн.грн. также больше прошлогоднего показателя.

Напоминаем, что срок уплаты земельного налога истекает 29 августа.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.